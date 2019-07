Международный рок-фестиваль стартует в Киеве

Автор: facebook.com Музыкальный фестиваль UPark Festival в третий раз состоится в Киеве

Третий международный рок-фестиваль UPark Festival стартует в Киеве. Пройдет 16-18 июля на территории столичного парка развлечений Sky Family Park по адресу проспект Генерала Ватутина, 2.

Хедлайнеры мероприятия - американская группа Thirty Seconds to Mars, южноафриканская хип-хоповая группа Die Antwoord, британцы Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves и Rag'n'Bone Man, украинец Иван Дорн. В течение всех 3-х дней фестиваль длится с 15:30 до 23:00.

В перерывах между выступлениями будут играть украинские диджеи Dj Sukhoi и Dj Andrew Dark.

На UPark Festival будут размещены фотозона и бьюти-зоны, а также открытый бассейн с территорией более 1500 кв. м. Кроме того, организаторы предлагают попробовать прогулки на SUP-бордах или взять в аренду вейкборд.

Билеты на фестиваль стоят от 1500 грн. Абонемент на все дни - 3500 грн.

Входной билет на один день категории FAN можно приобрести за 1500 грн, а VIP-билет - за 2300 грн

UPark Festival проводится в Киеве с 2016-го. Цель мероприятия - организация выступлений самых актуальных музыкантов современности. Хедлайнерами предыдущих лет были Red Hot Chili Peppers, Muse, Poets of the Fall, Gorillaz, Massive Attack. В 2016-м фестиваль проходил в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский", а в 2018-м - на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.