Мэтт Дэймон сражается с Адамом Драйвером: вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта

 
Ексклюзивы
1/5
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 270
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 1413
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 522
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 270
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 387
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 450
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1008
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 225
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
27
10
5
8
5
Как работает мастерская знаменитого львовского скульптора - фото
Как работает мастерская знаменитого львовского скульптора - фото
&quot;Увидела за полтора часа свой путь в 10 лет&quot; - стартует прокат драмы &quot;Пульс&quot;
"Увидела за полтора часа свой путь в 10 лет" - стартует прокат драмы "Пульс"
&quot;Чудесный мандарин&quot; не каждый оркестр осмелится играть&quot; – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Порошенко поздравили Аду Роговцеву с Днем рождения
Порошенко поздравили Аду Роговцеву с Днем рождения
Видео
Все видео
Назвали 100 лучших украинских фильмов всех времен
Назвали 100 лучших украинских фильмов всех времен
"Французский вестник" выйдет в украинский прокат - трейлер
"Французский вестник" выйдет в украинский прокат - трейлер
Героиня фильма "Титан" беременеет от автомобиля
Героиня фильма "Титан" беременеет от автомобиля
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 351
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 846
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 387
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1008
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 90
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 00:45

Мэтт Дэймон сражается с Адамом Драйвером: вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта

  Комментировать
Мэтт Дэймон сражается с Адамом Драйвером: вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта
В исторической драме Ридли Скотта "Последняя дуэль" главную женскую роль исполнила британка Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву". Фото: IMDb

Презентовали трейлер новой исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль".

Франция, XIV век. Рыцарь Жан де Карруж обвиняет друга Жака Ле Гре в изнасиловании своей жены Маргариты. Для разрешения конфликта мужчины должны биться в поединке на мечах.

В роли оскорбленного мужа Мэтт Дэймон, его противника - Адам Драйвер. Маргариту играет известная по сериалу "Убивая Еву" Джоди Комер. Также в роли графа появляется Бен Аффлек. Вместе с Мэттом Деймоном они стали продюсерами и сценаристами картины.

Сценарий основан на книге "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в Средневековой Франции" американского исследователя средневековой литературы Эрика Джаггера.

Фильм выйдет в украинский прокат 14 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоит ему уснуть, как проходит год, о котором Тедди ничего не помнит - что смотреть в кино на этой неделе

В феврале 2021-го начались съемки нового фильма Ридли Скотта "Гуччи". Главные роли исполняют Леди Гага и Адам Драйвер. События ленты происходят в 1995-м, когда Патриция Реджиани решает заказать убийство своего бывшего мужа, главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэтт Дэймон сражается с Адамом Драйвером: вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 9162
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7002
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 5067
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4491
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
7
 Просмотров: 4023
Культура
Одесский кинофестиваль объявил программу
Одесский кинофестиваль объявил программу
6
 Просмотров: 72
Как работает мастерская знаменитого львовского скульптора - фото
Как работает мастерская знаменитого львовского скульптора - фото
27
 Просмотров: 360
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 1935
Стоит ему уснуть, как проходит год, о котором Тедди ничего не помнит - что смотреть в кино на этой неделе
Стоит ему уснуть, как проходит год, о котором Тедди ничего не помнит - что смотреть в кино на этой неделе
 Просмотров: 126
"Увидела за полтора часа свой путь в 10 лет" - стартует прокат драмы "Пульс"
"Увидела за полтора часа свой путь в 10 лет" - стартует прокат драмы "Пульс"
10
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
3
Шесть каналов нарушают языковой закон
3
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
2
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
2
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
Голосов: 45
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2020 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть