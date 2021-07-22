Мэтт Дэймон сражается с Адамом Драйвером: вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта

В исторической драме Ридли Скотта "Последняя дуэль" главную женскую роль исполнила британка Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву". Фото: IMDb

Презентовали трейлер новой исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль".

Франция, XIV век. Рыцарь Жан де Карруж обвиняет друга Жака Ле Гре в изнасиловании своей жены Маргариты. Для разрешения конфликта мужчины должны биться в поединке на мечах.

В роли оскорбленного мужа Мэтт Дэймон, его противника - Адам Драйвер. Маргариту играет известная по сериалу "Убивая Еву" Джоди Комер. Также в роли графа появляется Бен Аффлек. Вместе с Мэттом Деймоном они стали продюсерами и сценаристами картины.

Сценарий основан на книге "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в Средневековой Франции" американского исследователя средневековой литературы Эрика Джаггера.

Фильм выйдет в украинский прокат 14 октября.

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В феврале 2021-го начались съемки нового фильма Ридли Скотта "Гуччи". Главные роли исполняют Леди Гага и Адам Драйвер. События ленты происходят в 1995-м, когда Патриция Реджиани решает заказать убийство своего бывшего мужа, главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи.