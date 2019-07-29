Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин

Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ сделала для нее нарезку из сериала о Голобородько Фото: Еспресо.TV

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Ангела Меркель пересмотрела сериал "Слуга народа".

Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ сделала для нее нарезку из сериала о Голобородько, пишет Укринформ.

"Ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин.

Министр иностранных дел добавил, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и интересовались у Климкина его мнением по этому поводу, однако он отказался их назвать, поскольку не спрашивал у них разрешения.

Климкин отметил, что сам также еще задолго до выборов специально пересмотрел несколько серий "Слуги народа".

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"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - считает министр.

"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" об избрании Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на украинском телеканале "1 + 1", а в декабре 2015 года состоялся телевизионный показ последней 24-й серии первого сезона. 23 октября 2017 начался показ второго сезона "Слуга народа. От любви до импичмента", а в ноябре 2017 года состоялся телевизионный показ последней 24-й серии второго сезона.