Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 36
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2205
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 540
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 747
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4986
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5617
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1071
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3555
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
7
10
8
19
4
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале &quot;Жара&quot;
Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта &quot;Мост дружбы&quot;
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост дружбы"
&quot;Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь&quot; - отгремел легендарный рок-фестиваль &quot;Тарас Бульба&quot;
"Свои любимые группы я когда-то открыла именно здесь" - отгремел легендарный рок-фестиваль "Тарас Бульба"
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
Экстремальное декольте и платье-боди: показали лучшие образы украинских звезд на Одесском кинофестивале
&quot;Танцы со звездами&quot; - кто заменит Монатика в кресле судьи
"Танцы со звездами" - кто заменит Монатика в кресле судьи
Видео
Все видео
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
Тверк на фоне трактора: авторка песни "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила новый трек
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
"Танцы со звездами": телеведущая "Завтрак 1+1" приняла танцевальную эстафету
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
Тони Старк и Тор: Marvel опубликовал неудачные дубли со съемок
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
"Отличный способ выставить себя дегенератами" - показали трейлер российского сериала о Чернобыле
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4986
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 972
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2583
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1197
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 909
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 12:44

Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин

  Комментировать
Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал &quot;Слуга народа&quot; - Климкин
Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ сделала для нее нарезку из сериала о Голобородько Фото: Еспресо.TV

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Ангела Меркель пересмотрела сериал "Слуга народа".

Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ сделала для нее нарезку из сериала о Голобородько, пишет Укринформ.

"Ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин.

Министр иностранных дел добавил, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и интересовались у Климкина его мнением по этому поводу, однако он отказался их назвать, поскольку не спрашивал у них разрешения.

Климкин отметил, что сам также еще задолго до выборов специально пересмотрел несколько серий "Слуги народа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голобородько в интернете троллит президента Зеленского

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - считает министр.

"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" об избрании Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на украинском телеканале "1 + 1", а в декабре 2015 года состоялся телевизионный показ последней 24-й серии первого сезона. 23 октября 2017 начался показ второго сезона "Слуга народа. От любви до импичмента", а в ноябре 2017 года состоялся телевизионный показ последней 24-й серии второго сезона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 64244
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 57126
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 49230
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 3 Просмотров: 47635
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 44838
Культура
Появились первые подробности нового "Индианы Джонса"
Появились первые подробности нового "Индианы Джонса" Просмотров: 9
Вышел клип умершего певца Принса
Вышел клип умершего певца Принса Просмотров: 378
Вышел трейлер фильма о Харви Вайнштейна
Вышел трейлер фильма о Харви Вайнштейна Просмотров: 126
Сериал антиутопию "Рассказ служанки" продлили до 4-го сезона
Сериал антиутопию "Рассказ служанки" продлили до 4-го сезона Просмотров: 324
Бас-гитарист Led Zeppelin создал группу
Бас-гитарист Led Zeppelin создал группу Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
3
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 399
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua