Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале по роману Стивена Кинга

Мэрилин Мэнсон нередко появляется в эпизодических ролях в фильмах. zn.ua

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон рассказал, что согласился исполнить роль в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга. Пока неизвестно, кого именно будет играть артист. Премьера запланирована на 2020 год. Будет состоять из 10 серий.

Почти всех людей на планете убила неизвестная эпидемия. Те, кто выжил, пытаются уничтожить друг друга, по сюжету.

Мэрилин Мэнсон также записал саундтрек для сериала. Это кавер на песню This is the end группы The Doors.

