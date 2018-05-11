Melovin откроет гранд-финал Евровидения

Утвердили порядок выступления финалистов. Фото: nv.ua

Во время жеребьевки ночью 11 мая определился порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса Евровидение 2018. Участник от Украины - Melovin - выступит первым.

Претенденты тянули жребий, определивший, в какой половине гранд-финала они выйдут на сцену, - пишет НВ.

Дальнейший порядок предложил продюсер конкурса Кристер Бьоркман. Его одобрил супервайзор EBU и председатель Референтной группы - руководящего органа конкурса от имени всех 43 вещателей.

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В результате был утвержден следующий порядок выступления финалистов Евровидения 2018:

01. Украина

02. Испания

03. Словения

04. Литва

05. Австрия

06. Эстония

07. Норвегия

08. Португалия

09. Соединенное Королевство

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чешская Республика

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018" состоится 12 мая в столице Португалии Лиссабоне. В Украине его покажут телеканалы "UA: Первый", "UA: Крым" и СТБ. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Представитель от Украины MELOVIN прошел в финал международного песенного конкурса "Евровидение" -2018.Украинец выступил с зажигательной танцевальной песней Under The Ladder ( "Под лестницей"). Начал номер с импровизированного гроба-рояля, а завершил эффектной игрой на инструменте, ступеньки к которому были охвачены огнем.