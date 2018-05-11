"Ну ладно, ваш Меловин - крут" - реакция соцсетей на выступление украинца

Представитель от Украины MELOVIN прошел в финал международного песенного конкурса "Евровидение" -2018.

Украинец выступил с зажигательной танцевальной песней "Under The Ladder" ( "Под лестницей"). Начал номер с импровизированного гроба-рояля, а завершил эффектной игрой на инструменте, ступеньки к которому были охвачены огнем.

В соцсетях бурно отреагировали на выступление MELOVIN. Много положительных отзывов оставили даже россияне.

Россиянка Юлия Самойлова не прошла в гранд-финал.

Композиция "I Won't Break" далась певице с трудом. Это чувствовалось во время выступления во втором полуфинале.

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Финал "Евровидения-2018" состоится 12 мая в 22:00 по киевскому времени. Всего в заключительном этапе примут участие 26 конкурсантов. По 10 участников из первого и второго полуфиналов, представители стран "большой пятерки" - Германии, Италии, Испании, Франции, а также страны-организатора Португалии.