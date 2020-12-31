Меган Маркл напишет роман

Меган Маркл планирует пойти по стопам принца Чарльза и написать роман. Хочет попробовать себя в жанре фантастики. Фото: Instagram

Жена британского принца Гарри Меган Маркл намерена написать роман.

"У Маркл есть опыт писательской работы. До встречи с Гарри она вела популярный блог The Tig, в котором рассказывала о здоровье, путешествиях, еде и моде. Фантастика - это тот жанр, в котором она всегда хотела попробовать свои силы. Она уверена, что все, что бы она не написала, будет хорошо продаваться независимо от качества ", - говорит инсайдер.

Как пишет Daily Mail, Меган заручилась юридической защитой, которая позволит ей писать романы через Archewell. Это фонд, который она создала с принцем Гарри. Назвали в честь первенца - Арчи. Сейчас адвокаты в США рассматривают заявление супругов о регистрации этой торговой марки. Один из пунктов, с которым они обратились в Бюро патентов и товарных знаков США, предусматривает право писать "художественную и нехудожественную литературы на разные темы" под торговой маркой Archewell, а также выпускать "общеформатные журналы и печатные периодические издания".

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В свое время принц Чарльз также написал книгу. Создал повесть для детей "Старик Локнагара".

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри отказались от звания членов королевской семьи. Пара переехала сначала в Канаду, а затем в США. Иностранные СМИ сообщают, что Меган Маркл планирует стать президенткой США. Именно поэтому экс-актриса не отказалась от американского гражданства. Также Меган будет создавать фильмы для Netflix и подкасты для Spotify.