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четверг, 03 декабря 2020 16:52

Мадс Миккельсен впервые рассказал о замене Джонни Деппа в "Фантастических тварях"

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Датский актер Мадс Миккельсен рассказал в интервью Entertainment Weekly о реакции на роль злодея Грин-де-Вальда в 3-й части фильма "Фантастические твари".

Злодея играл Джонни Депп. Актера отстранили от съемок. Суд признал, что Депп бил экс-жену Эмбер Херд минимум 14 раз.

"Вся разница в том, что выполнять роль буду я, - говорит Миккельсен. - Это сложная часть, мы все еще работаем над этим. Предстоит сделать переход и связь между тем, что сделал Джонни, и тем, что буду делать я. В то же время я должен сделать это своим персонажем. Но также мы должны оставить несколько отсылок на предыдущую версию героя. Чтобы он полностью не отходил от того, что уже достигнуто ".

Также спросили о реакции Миккельсена на получение роли при драматических обстоятельствах.

"Эта роль точно очень интересная, мне приятно. Но шокирует то, что произошло. Это очень печально. Я желаю им обоим, Деппу и Герд, лучшего. Это печальные обстоятельства. Надеюсь, что они скоро вернутся к работе".

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Лишенный роли Депп за день съемок в "Фантастических тварях" все равно получит гонорар - $10 млн.

Поклонники актера считают, что решение суда по делу Деппа против британского таблоида The Sun - несправедливое. Они уверены, что Warner Bros. не должна была поэтому лишать его роли. Создали петицию.

В прокат вышла лента с Миккельсеном в главной роли "Еще по одной".

"Профессор истории, психолог, экономист и физрук объединяют усилия, чтобы проверить научную теорию. Ежедневно выпивают ну совсем немного алкоголя. История выглядит как начало анекдота, неожиданно принимает драматический ракурс. Поднимает тему алкоголизма и кризиса среднего возраста ", - говорит кинокритик Оксана Грушанская.

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03
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