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пятница, 19 февраля 2021 18:38

Мадонна станет режиссером на Netflix

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Мадонна станет режиссером на Netflix
Мадонна выпустит документальный фильм на Netflix о гастролях с альбомом Madame X. Фото: Wikiwand

Американская певица Мадонна выпустит автобиографический документальный фильм на Netflix.

Речь пойдет про ее последний альбом Madame X, с которым гастролирует с 2019-го. Покажут редкие закулисные кадры. Певица расскажет о травмах бедра и колена, полученные во время выступления. Из-за них отменили несколько шоу.

"Мадонна пролила кровь, пот и слезы во время тура Madame X. Хочет, чтобы документальный фильм показал, на какие жертвы пошла, чтобы тур состоялся", - говорится в синопсисе.

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Певица Билли Айлиш выпустит документальный фильм "Слегка размытый мир". Речь пойдет про ее мировые туры. Также выйдут фильмы про таких звезд, как Бритни Спирс и Деми Ловато.

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