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понедельник, 10 июня 2019 21:45

Мадам Икс: 13 июня выйдет альбом Мадонны

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Мадам Икс: 13 июня выйдет альбом Мадонны
Фрагмент с обложки альбома Madame X американской певицы Мадонны. ew.com

Американская поп-певица Мадонна 13 июня выпустит 14-й альбом Madame X. Пластинку записывала в Португалии, некоторые песни заявлены на испанском и португальском языках. Над релизом также работал колумбийский певец и композитор Малума.

Альбом имеет концепцию рассказа о секретной агентке. "Путешествует по миру. Меняет личности. Борется за свободу. Приносит свет в темноту. Она танцовщица. Она профессор. Глава государства. Домохозяйка. Наездница. Заключенная. Ученица. Мать. Ребенок. Учительница. Монахиня. Певица. Проститутка. Шпионка в доме любви. Я - Мадам Икс ", - рассказала Мадонна.

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На обложке певица изображена в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

Три сингла с пластинки уже доступны- I rise, Crave и совместно записанная с Малумой Medellin.

Концертный тур певицы Мадонны в поддержку альбома Madame X пройдет в театрах. Певица заявила, что временно отказывается от стадионов и клубов. Первые выступления пройдут в сентябре в США.

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Дата
10
июня

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