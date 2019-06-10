Мадам Икс: 13 июня выйдет альбом Мадонны

Фрагмент с обложки альбома Madame X американской певицы Мадонны. ew.com

Американская поп-певица Мадонна 13 июня выпустит 14-й альбом Madame X. Пластинку записывала в Португалии, некоторые песни заявлены на испанском и португальском языках. Над релизом также работал колумбийский певец и композитор Малума.

Альбом имеет концепцию рассказа о секретной агентке. "Путешествует по миру. Меняет личности. Борется за свободу. Приносит свет в темноту. Она танцовщица. Она профессор. Глава государства. Домохозяйка. Наездница. Заключенная. Ученица. Мать. Ребенок. Учительница. Монахиня. Певица. Проститутка. Шпионка в доме любви. Я - Мадам Икс ", - рассказала Мадонна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Forbes назвал самую богатую певицу в мире

На обложке певица изображена в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

Три сингла с пластинки уже доступны- I rise, Crave и совместно записанная с Малумой Medellin.

Концертный тур певицы Мадонны в поддержку альбома Madame X пройдет в театрах. Певица заявила, что временно отказывается от стадионов и клубов. Первые выступления пройдут в сентябре в США.