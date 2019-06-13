Луна, DaKooka и группа "Мы" будут пропагандировать физическое удовольствие

Дэниел Шейк и Ева Краузе в составе группы "Мы". kanobu.ru

В Киеве состоится музыкальный вечер Hedonism Sunset live с участием певиц Dakooka, Луна и группы "Мы". Пройдет 29 июня на Трухановом острове. Концерт посвящен философскому направлению гедонизму. Это мировоззрение, носители которого считают физическое наслаждение залогом счастья.

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"Мы" - израильско-российский дуэт, исполняющий дрим-поп - мечтательные романтические песни. "Релизы группы насквозь пропитаны интимными признаниями и вербальной перепиской между двумя любовниками", - говорит о "Мы" музыкальный критик Егор Парфененков.

Коллектив начал записывать музыку в 2016-м и уже в следующем году стал известным. В сентябре 2017 года выложили клип на главный хит "Возможно" - сейчас на видео 13 млн просмотров. Песня о парне, который душит любимую из-за невозможности быть с ней.

"Прости, мне придётся убить тебя

Ведь только так я буду знать точно

Что между нами ничего и никогда

Уж не будет, возможно ", - поет вокалист группы Дэниел Шейк. В январе 2018-го студент московского университета им. Баумана убил бывшую девушку и покончил с собой. Написал эти строки в предсмертной записке.

DaKooka творческий псевдоним Екатерины Еременко - поп-певицы, которая родилась в Черновцах. В 18 лет начала выкладывать свои песни в интернет, первую известность получила благодаря аудитории соцсетей. В 2017-м участвовала в шоу "Голос страны 7" в команде Потапа. Музыку исполнительницы легко узнать по использованию низких частот на синтезаторах. "От глубокого погружения в красивые потусторонние миры тексты могут даже и отвлекать. Это сверхзадача Дакуки - доказать, что поп-музыка может быть и такой: сделать так, чтобы слушатели перестали удивляться сочетанию голоса и аранжировки, и просто нырнуть во все это, получая удовольствие от того, что сначала кажется странным ", - говорит музыкальный критик Алексей Мажаев.

Украинская певица Луна описывает свою музыку, как "душевный поп" с ностальгией по 1990-м и 2000-м. В ее музыке используются электронные инструменты, прежде всего синтезаторы. Клипы исполнительницы часто снимаются на пленку и старые VHS-видеокамеры. Медленные умиротворении песни навеяны образом жизни певицы. Она неоднократно говорила, что по 2 раза в день медитирует, любит покурить марихуану.

Луна - бывший проект украинского продюсера Юрия Бардаша, известного по продюсированию Quest Pistols, "Нервы" и участия в рэп-группах "Грибы" и YOURA. С 2012 года певица была женой Бардаша, пара развелась в 2019-м. Артистка заявила, что планирует измененить имя с Кристины Бардаш на Кристину Луну.