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пятница, 08 января 2021 07:25

Лучший фильм десятилетия сняли за 25 дней

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Лучший фильм десятилетия сняли за 25 дней
"Лунный свет" стала первой лентой о ЛГБТ, которая получила "Оскар" в номинации "лучший фильм". Магершал Али каждые выходные летал на съемки в Майами. Выиграл "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Фото: Film Quarterly

8 января 2017 года состоялась церемония награждения "Золотого глобуса". Лента "Лунный свет" американского режиссера Барри Дженкинса получила шесть номинаций. Победила в "лучшей драме".

Критик из New Yorker Ричард Броуди внес "Лунный свет" в свой список лучших 27 фильмов десятилетия.

Действие разворачивается в криминальном районе Майами в 1980-е. Мать Чирона - замужем, наркоманка. Темнокожего парня за физическую слабость и застенчивость сверстники дразнят и бьют. Хорошо относится к Чирону только наркоторговец Хуан. Однако продолжает поставлять яд его матери. Когда гангстер погибает, о мальчике заботится Тереза ​​- девушка Хуана.

Сняли по автобиографической пьесе актера и драматурга Таррела Мак-Крени "В лунном свете черные парни кажутся печальными".

Роли исполняли Тревано Роудс, Андре Холланд, Наоми Харрис, Махершала Али.

Режиссер проконтролировал, чтобы актеры не были знакомы до съемок "Лунного света". Всех снимали в отдельные двухнедельные периоды. Махершал Али каждые выходные летал в Майами для участия в проекте. Наоми Харрис отработала все свои сцены без репетиций за три дня, Андре Холланд - за пять. Так ленту сняли за 25 дней.

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Британское издание The Guardian и американское The New York Times определили такие темы ленты: отсутствие отца, разрушение клише афро-американской маскулинности, сексуальная и национальная идентичность. Также "Лунный свет" рассматривают как историю расы в эпоху "пост-Обамы".

Также "Лунный свет" получил 8 номинаций на "Оскар", победил в трех. Это первая лента о ЛГБТ, которая получила "Оскар" за "лучший фильм", и первая лента, которая это сделала, с полностью чернокожим составом. Джой Макмиллон стала первой чернокожей женщиной, которую номинировали за лучший монтаж.

Фильм упоминается в песне Moonlight рэпера Jay-Z, со студийного альбома 4:44.

Церемония вручения известной премии "Оскар" в 2021 году пройдет в обычной очной форме. Из-за сложной эпидемиологической обстановке мероприятие перенесли на 25 апреля.

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Дата
08
января

Лучший фильм десятилетия сняли за 25 дней

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