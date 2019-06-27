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воскресенье, 30 июня 2019 21:45

Лучшие швейцарские фильмы года покажут на большом экране

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Автор: imdb.com
  Главную роль в фильме "Счастливый Лазарь" играет дебютант Адриано Тардиоло
Главную роль в фильме "Счастливый Лазарь" играет дебютант Адриано Тардиоло

Третий фестиваль "Неделя швейцарского кино" пройдет с 4 по 7 июля в столичном кинотеатре "Жовтень". Покажут 4 фильма 2018-го.

"В программу мероприятия отобрали самые актуальные швейцарские фильмы прошлого года. Все они принимали участие в различных европейских фестивалях, получили ряд международных и национальных кинопремий", - говорит программный директор фестиваля Илья Дядык.

Главная премьера - драма "Счастливый Лазарь" итальянского режиссера Аличе Рорвахер. Действие происходит в вымышленном поселке Инвиолата. Его жители не знают, что крепостное право давно отменили. Они принадлежат маркизе, которая имеет табачную плантацию и эксплуатирует население провинции. Ее сын Танкреди дружит с крестьянином Лазарем - послушным и наивным. Разочаровывается в поведении матери и инсценирует с товарищем свое похищение, по сюжету.

Фильм совместного производства Швейцарии, Италии, Франции и Германии. Получил приз за лучший сценарий на 71-м Каннском кинофестивале.

Главная героиня мелодрамы "Мечта Катрины" влюбляется в лучшего друга своего парня. Оба мужчины попадают в автокатастрофу. Один теряет голову, другой - тело. Благодаря трансплантации становятся одним человеком и возвращаются к Катрины, по сюжету.

В ленте "Ветер перемен" молодая пара переезжает из города в удаленный альпийский уголок. Их новую жизнь нарушает инженер, приехавший для установления ветряной турбины, по сюжету.

Героиня картины "Невинный" встречает бывшего любовника, который выходит из тюрьмы. Начинает сомневаться в своих чувствах, образе жизни и вере, по сюжету.

"Профессиональная киноиндустрия в Швейцарии зародилась, как и в большинстве стран мира, в конце XIX века, - рассказывает Илья Дядык. - Государственная поддержка национального кинопроизводства началась после Второй мировой войны.

На пути развития индустрии стоят несколько факторов. Многоязычие (Швейцария имеет четыре официальных языка. - Gazeta.ua) и культурное многообразие кантонов (основная административная единица Швейцарии. В состав федеративного государства входят 26 кантонов. - Gazeta.ua). Маленькие размеры страны, в которой трудно найти надлежащее финансирование. С другой стороны, то самое многоязычие позволяет развивать совместное производство, снимать с немецкоязычными, франкоязычными странами, Италией. Среди профессиональной среды Швейцария известна своей анимацией и документальными картинами.

Украинские зрители с интересом узнают о существовании швейцарского кино. Поэтому из одноразового показа в столице в 2017 году фестиваль стал ежегодным и отправился по городам Украины с показами в рамках киноклубного движения".

"Неделя швейцарского кино" организована компанией "Артхаус Трафик" и Посольством Швейцарии в Украине. Фильмы будут демонстрировать на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Расписание показов:

"Мечта Катрины" - 4 июля, 19:15

"Невинный" - 5 июля, 19:00

"Ветер перемен" - 6 июля, 18:55

"Счастливый Лазарь" - 7 июля - 18:55

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"Неделю швейцарского кино" перенесли из заблокированного кинотеатра "Киев". Городская власть сменила арендатора с компании "Культурный центр" на компанию "Синема-Центр" и 7 июня закрыла здание на инвентаризацию. Нынешний арендатор не участвовал в конкурсе на управление кинотеатром, результаты не признал и подал в суд. Настаивает, что по условиям договора имел первоочередное право на то, чтобы продолжить его срок. Продолжается суд между Департаментом коммунальной собственности Киева, "Культурным центром" и "Синема-Центром".

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