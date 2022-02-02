"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны

За 8 лет, которые идет российско-украинская война, сформировалось целое направление литературы, которое творят очевидцы боевых действий. Несмотря на то, что эти тексты художественные, они характеризуются правдивостью и документальностью. Также в ветеранской литературе отсутствует образ жертвы и "ура-патриотичности", которые встречаются в текстах о войне гражданских писателей.

О феномене ветеранской литературы и ее особенностях Gazeta.ua рассказала преподавательница КНУ имени Шевченко, литературовед Марина Рябченко. В 2013-2014 годах ученая была активной участницей событий Революции Достоинства, предоставляет волонтерскую помощь воинам, более 4 лет исследует ветеранские книги.

"Сначала существовало большое предубеждение по поводу ветеранской литературы. На нее смотрели как на что-то некачественное, непонятное. Типа "пусть себе пишут, складывают в уголочке, а потом придем мы - настоящие писатели - и создадим большие романы". Но ветераны не стремились войти в литературу. Самое главное для них - это рассказать правду, что происходит на войне. А также для авторов-ветеранов очень важно сохранить память о погибших побратимах, женщинах и мужчинах. Они часто отмечают - "пишу именно для этого", - рассказала Марина Рябченко.

Сначала думали: "пусть пишут, складывают в уголочке, а потом придем мы – настоящие писатели - и напишем большие романы"

О том, что сейчас исчезает определенное предубеждение против ветеранской литературы - свидетельствует факт, что книги участников войны успешно продаются. В последние годы они попадают в номинации главных литературных премий.

"Первое явное предубеждение со стороны литературной среды было заметно в 2019 году. Тогда "Книжный Арсенал" (самый большой ежегодный книжный фестиваль-ярмарка - Gazeta.ua) отказал в размещении нескольким ветеранским издательствам. Возник скандал, повлекший определенное предвзятое отношение части литературного сообщества. Это удалось уладить. Более того, в том же 2019 году появилась ветеранская палатка на Арсенале - и стала одним из лидеров продажи книг.

За 4 дня было продано около 4 тысяч экземпляров. Соответственно тезис, что ветеранская книга никому не нужна, был опровергнут показателями. Это предубеждение есть до сих пор, но в последнее время все же исчезает. Ибо ветеранские книги попадают в номинации весомых премий. Например, прошлогодняя Шевченковская премия (в 2021-м - в краткий список, сформированный в результате двухэтапного конкурсного отбора, в номинации "Литература" попала поэтесса - госпитальер Елена Герасимьюк со сборником "Тюремна пісня" - Gazeta.ua). А еще книга года BBC, премия Олеся Гончара и другие", - говорит Марина Рябченко.

Литературовед выделила топ-5 книг для знакомства с литературой ветеранов

Трудно выделить лучшие ветеранские тексты, потому что в этом сегменте их много. Это очень яркие и ценные с художественной и эстетической точки зрения книги. Решила сконцентрироваться на последних или тех, о которых меньше говорят.

"СКЕПСИС" ГРИГОРИЯ ОБЕРТАЙЛО

Рассказывает о бойце с позывным Ферел, служившем в армии еще до войны. Затем он уволился - и снова вернулся с началом боевых действий. Поскольку Ферел был кадровым военным – мобилизованные его недолюбливали. Поначалу совсем не шли на контакт. Даже несмотря на то, что был их командиром. Книга основана на реальных фактах из жизни автора – Владимира Бруньковского, пишущего под псевдо Григорий Обертайло. Это художественная повесть, которую можно отнести к жанру беллетристика-воспоминания.

В книге раскрываются личностные отношения между командиром и подчиненными

В книге раскрываются личностные отношения между командиром и подчиненными. Внутренний мир главного героя – видим сквозь призму его характера. Предстает как сильный человек, которому часто довольно тяжело, однако он не сдается. Отношения в подразделении не всегда положительные. Но благодаря профессионализму и самоотверженности - Феррел завоевывает уважение своих бойцов.

Хотя их отношения побратимскими так и не стали. Читатель видит перед собой мужчину, побеждающего в самом главном сражении с самим собой, чтобы после демобилизации вернуться с войны и преодолеть негативные последствия, снова начать жить в роли гражданского человека.

Книга лишена пафоса, бравады и излишней "ура-патриотичности"

Книга лишена пафоса, бравады и излишней "ура-патриотичности" – это общая характеристика всех ветеранских книг. Интересно наблюдать определенные переклички с реальным автором и героем его текста, угадывать биографические моменты.

Порекомендовала бы произведение тем, кто хочет увидеть настоящую армию и положение вещей. Это не значит, что во всех подразделениях большие проблемы у командиров и подчиненных. Здесь больше о человеке, который противостоит, наперекор всему продолжает выполнять свой долг и не перестает считать, что он на своем месте.

Книга лишена пафоса, бравады и излишней "ура-патриотичности" – это общая характеристика всех ветеранских книг

Поскольку книжные магазины не сотрудничали с Григорием Обертайло - чтобы издавать свои тексты, он создал ВОП "Оберт" - издательство (видавництво) одного писателя. Аббревиатура также совпадает с военным термином, который расшифровывается как военно-опорный пункт.

Автор: Facebook Ветеран Григорий Обертайло написал роман "Скепсис"

В "Записках Макара" полностью отсутствует образ жертвы. Главная идея произведения – мы на своей земле, имеем моральную обязанность ее защищать, и прекрасно с этим справляемся – поэтому враг всегда проигрывает. Это, наверное, первая книга, в которой гибель героя воспринимается менее болезненно, потому что автор всегда говорит: "а потом мы пошли и отомстили".

Причем мстят они всегда и каждый раз достигают своей цели. И этот победный пафос, в хорошем понимании этого слова, вера в победу и убежденность в том, что бойцы на своем месте и защищают свою землю от врага – основной мотив книги.

Записки созданы как короткие рассказы, повествующие об армейских буднях и в частности снайперах. Книга – реалистичные зарисовки, проникнутые абсолютной уверенностью в нашей победе. Рассказ ведется от первого лица. Сам Артем Еремин 27 лет служит в армии и является снайпером, а его позывной – Макар.

Часто автор начинает с публикаций в соцсетях еще на войне, а затем издает книгу

Сначала Артем Еремин писал отдельные рассказы в Facebook, а затем оформил в сборник. Это очень частый пример, когда автор-ветеран начинает с публикаций в соцсетях еще на войне, а затем издает книгу. Часть ветеранов вообще не планировала печатать тексты. Была просто потребность писать об этом.

Книга сначала может читаться тяжело, потому что написана смесью двух языков – украинского и русского. Автор родился в России в семье военного, а затем жил в русскоязычном регионе. Украинский начал изучать с началом войны на Донбассе. Достаточно трудно "перескакивать", когда диалоги пишутся на украинском, а подводка на русском. Определенная смесь немного мешает. Но в предисловии автор пообещал, что следующий текст будет точно на украинском.

Автор: Facebook Сначала Артем Еремин писал отдельные рассказы в Facebook, а затем собрал книгу

Игорь Михайлишин еще до войны был известен как один из пианистов Майдана. Сочиняя художественный текст, использовал форму музыкального произведения. Книга построена по структуре "фуги" (музыкальная форма, основанная на развитии темы, проводимой попеременно в разных вокальных или инструментальных голосах – Gazeta.ua). Это самое сложное полифоническое музыкальное произведение. Для него главное иметь несколько голосов, которые сливаются и создают общий мотив.

Книга Михайлишина о том, как военные в плену сопротивляются обстоятельствам и остаются непокоренными. Несмотря на смерти от побоев, пыток, невероятное моральное и физическое давление. Они побеждают. И не только те, кого в конце концов обменяли, и они дожили до освобождения. Книга – рассказ о 119 днях, которые автор с побратимами провел в плену у боевиков, куда попал при выходе из Иловайска. Название прозрачное – что чувствует человек в плену, как он переживает его, как пытается уберечь себя внутреннего. Потому что физическую оболочку не всегда удается защитить.

Игорь Михайлишин еще до войны был известен как один из пианистов Майдана

Каждый персонаж имел какие-то зацепки, помогавшие ему выживать. Игорь Михайлишин – он же главный герой – мысленно проектировал свою будущую усадьбу, представлял картины из мирной жизни – и это помогало ему абстрагироваться. Для автора главное было выйти из плена и отомстить за погибших побратимов, свидетелем смерти которых он был.

Когда вы поймете структуру - тогда вырисовывается цепочка историй, сливающихся в одну

Это единственная на сегодняшний день ветеранская книга, написанная в экспериментальной форме музыкального произведения. В последний раз такой прием применил Павел Тычина еще в 1918 году в сборнике "Солнечные кларнеты". "Фугу 119" трудновато читать, если вы не знакомы с музыкой. Если читать книгу линейно, то может появиться определенное ощущение какофонии. Каждый раздел следует воспринимать как отдельный голос со своей историей. Когда вы поймете структуру - тогда вырисовывается цепочка историй, сливающихся в одну.

Морально очень тяжело читать эту книгу. Пугают описания, как человека методично бьют в течение суток. Сложнее всего осознавать, что в XXI веке в одной из европейских стран происходят столь страшные вещи. Такое впечатление, что мы вернулись во времена пыток НКВД. Во всяком случае, в плену ничего с тех пор не изменилось. Те же пытки и приемы уничтожения человека.

Это уже вторая книга Игоря Михайлишина. Первая – "Танец смерти. Дневник добровольца батальона "Донбасс". Там автор описал свой путь от Майдана до того, как стал бойцом. Произведение завершается выходом из Иловайска и попаданием в плен. Сейчас ветеран работает над третьей книгой.

Автор: Facebook Фуга 119 – написана в форме музыкального произведения

Это первая книга среди ветеранских текстов, рассказывающая об авиации. Сам Василий Мулик – вертолетчик, которого часто отправляли на миротворческие миссии в Африку. Поэтому в книге события, происходившие с ним на нашей войне, чередуются с описанием военных задач за рубежом.

В книге интересны параллели – и там, и там война. Наша – понятная и вызывающая желание отомстить. Это болезненный опыт, потому что происходит в нашей стране. Побратимы Василия Мулика погибли во время боевых заданий в 2014 году, когда украинская авиация активно участвовала в войне. В Конго – это просто работа, задача выполнить соответствующую миссию.

Василий Мулик – наш орденоносный автор. Он – единственный в Украине пилот вертолета, которому удалось в воздухе избежать попадания ракеты из ПЗРК

Сопоставляются эти два взгляда – на внутреннюю войну, которая очень болит, вызывает ненависть к врагу, который становится личным. И взгляд на внешнюю войну в другой стране – с позиции стороннего наблюдателя.

Василий Мулик – наш орденоносный автор. Он – единственный в Украине пилот вертолета, которому удалось в воздухе избежать попадания ракеты из ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса – Gazeta.ua). Эта история в книге тоже описана, но кратко. Еще в 2015 году он получил орден Богдана Хмельницкого 3-й степени как один из участников войны. А в 2017 году – орден Народный герой Украины.

В произведениях автор очень искусный стилист – интересно читать каждое слово. В книге здоровая доля иронии, ситуативного юмора, который не хочется упускать.

Автор: Facebook Василий Мулик написал в своей книге о двух войнах - русско-украинской и о боевых действиях в Конго

Мой коллега Юрий Ковалев сказал об этом сборнике "Крик, зажатый в кулаке". Эти стихи болезненны, по-другому быть и не может, потому что Елена прошла войну. Сначала была волонтером, потом госпитальером. А это может быть даже сложнее, чем быть солдатом. От тебя напрямую зависит жизнь человека, которого ты должен стабилизировать, доставить к врачам.

"Тюремная песня" - сборник глубоко психологических стихов

"Тюремная песня" - сборник глубоко психологических стихов. В его основе - одноименная поэма, написанная автором в 2016 году. Видим жизнь на войне и попытки преодолеть эту войну, утвердить свое право на жизнь, несмотря ни на что. Лирическая героиня этих стихов не дает себе впасть в уныние. Ей больно, ей плохо, но она пересиливает себя, встает – и идет дальше.

Ветеранские стихи – это обычно сюжетная поэзия с прямым действием. Бойцы часто рассказывают о своем пережитом опыте именно в поэтическом слове. Поэзии могут быть наполнены гражданской позицией, но довольно просты с точки зрения стихосложения. Однако за этим кроются очень глубокие переживания. Среди бойцов такая поэзия очень отзывается. На фоне частой тенденции стихи Елены разнятся. Она пишет верлибры – часто интеллектуальные.

Ветеранские стихи – это сюжетная поэзия с прямым действием

"Тюремная песня" даже вошла в "короткий список" претендентов на Шевченковскую премию в 2021 году. И я до сих пор уверена, что победить должна была именно Елена. Ее книга, по моему мнению, из этого списка была самой сильной. Допускаю, что победу не одержала по политическим мотивам. В 2019 году "Тюремная песня" была поставлена ​​как театральная постановка под стенами администрации президента. Это было сделано в поддержку протестовавшей под ОП госпитальерши Ярины Черногуз. Тогда погиб ее любимый на Донбассе – от власти не было никакой реакции. Во время спектакля даже приезжала полиция, составили протокол. Возможно, это повлияло на жюри, и они решили избежать очередного скандала. Но это только мои догадки.

Автор: Facebook "Тюремная песня" вошла в 2019 в "короткий список" претендентов на Шевченковскую премию

Комиксы из этой серии отчасти пишут и рисуют сами киборги. В графической форме повествуют о защите Донецкого аэропорта с мая 2014 по январь 2015 года. Это реальные рассказы бойцов, защищавших аэропорт. Художники даже пытаются сохранить портретное сходство.

Комикс – это синтетический жар – сочетание визуального и вербального образов

Комикс – это синтетический жар – сочетание визуального и вербального образов. Графические романы привыкли воспринимать как нечто развлекательное. Но "Киборги" не такие. Ни в чем не уступают хорошим образцам мировой комикс-литературы. Эти истории в графике могут увлекать не меньше, чем те, которые рассказаны на страницах большого жанра – романа или повести.

До "Киборгов" были попытки творить истории о войне в комиксах. Так, в 2015 вышел графический роман "Звитяга. Савур-Могила". Тогда был только один выпуск и, видимо из-за финансовых трудностей, его прекратили издавать. А "Киборги" уже держатся несколько лет и достаточно популярны. Я бы рекомендовала эти комиксы подросткам или детям, которые не любят читать.

Автор: Facebook Комикс "Киборги" не уступает лучшим образцам графических романов



Если вы хотите узнать, что происходит на войне, сначала следует обратиться к ветеранским текстам

Особенности ветеранской литературы



"Если вы хотите узнать, что происходит на войне, то сначала стоит обратиться к ветеранским текстам. Ведь даже талантливому писателю, который сам не пережил войну, до конца не удастся передать эти эмоции, настроения и реалистичность событий. Разве что он общается с очевидцами, знает эти истории – тогда воссоздаст максимально точно.

Ветеранские тексты - произведения людей, непосредственно переживших войну. Они гораздо сильнее писательских. Берут своей правдой, авторам не нужно придумывать какие-то эмоции или что чувствовал герой в тот или иной момент. А гражданские писатели часто гиперболизируют отдельные моменты, соответственно, правдивость и натуральность теряется. В художественном тексте всегда есть вымысел и домысел, но в ветеранской литературе они никогда не превалируют над реалистичностью", - рассказала Марина Рябченко.

Гражданские писатели часто гиперболизируют отдельные моменты, соответственно, правдивость и натуральность теряется

В пласте литературы участников и очевидцев войны уже можно выделить определенные черты, которые делают эту литературу узнаваемой и особенной.

"В ветеранских текстах отсутствует образ жертвы как таковой. В отличие от части книг массовой литературы, где есть посылы "ах наши мальчики", "бедные и несчастные, голые и босые", или "плохие политики всех погубили" – у бойцов этого нет. Там идет речь о потерях, конечно, но – несмотря на поражения и проигранные бои – в этих книгах никогда не появляется образ жертвы. Поражение – это следствие нескольких факторов. Либо человеческого, либо нехватки количественных сил. Но в любом случае – это не злой фатум. И именно этим ветеранские книги подкупают.

Показывают, что за каждую нашу потерю всегда появляется месть – и она всегда больше

Ибо у нас есть пресловутый комплекс неполноценности и, разумеется, он часто возникает в гражданской литературе. В информационном пространстве это, к сожалению, культивируется. Общество любит более кликабельные заголовки. В книгах бойцов этот комплекс исчезает. Показывают, что за каждую нашу потерю всегда появляется месть – и она всегда больше.

Так было с Иловайском, Дебальцево, и Донецким аэропортом, когда саму битву проиграли - но тактически она стала победой. Мы знаем о наших жертвах, это наша боль, но в общественном пространстве почему-то до сих пор не закрепилось мнение – "врага пало в разы больше", - подчеркнула литературовед.

Еще одной исследовательницей литературы о российско-украинской войне является Анна Скорина. Она собрала самый полный список всего изданного о событиях на Донбассе и основала проект #книги о войне.

Кроме традиционной прозы в исследовании Анна выделила следующие направления: комиксы, поэзия, "Война и дети", пресса - тематические выпуски, околовоенная тематика, "Метафора и война", монографии, исследования, аналитические доклады и отчеты, онлайн-дневники и книги о международном военном опыте. "Главная цель группы: популяризация ветеранских книг, а также книг от волонтеров, капелланов, переселенцев, военных журналистов и просто небезразличных граждан. А также ознакомить с моим небольшим исследованием этих книг", - написала о сообществе Анна Скорина.