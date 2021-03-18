Лину Костенко выдвинут на Нобелевскую премию

Лина Костенко - украинская писательница, поэтесса-шестидесятница, лауреат Шевченковской премии за исторический роман в стихах "Маруся Чурай". Отказалась от звания Героя Украины. Фото: Pinterest

Поэтессу Лину Костенко могут номинировать на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Ее кандидатуру поддерживает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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В этом году лауреатом стала американская поэтесса Луиза Глик.

"Луизу Глик можно сравнить с Линой Костенко, - говорит поэтесса и литературовед Елена Гусейнова. - обе - живые классики, обе связаны с духом шестидесятничества. Хотя это разные 1960-е, очевидно. Их, наверное, можно поставить рядом и увидеть, как двигаются писательские судьбы в разных литературах. Исходные позиции позволяют нам увидеть две совершенно разные истории поэзии в странах, между которыми океан".

В 2021 году на Нобелевскую премию мира выдвинули 329 кандидатов. Это третье наибольшее количество претендентов на премию за все время ее существования, сообщили на сайте Нобельской премии. Имена кандидатов нельзя разглашать ни членам Нобелевского комитета, ни тем, кто выдвигал кандидатов. Однако ранее СМИ сообщали, что в этом году на премию выдвинули: президента России Владимира Путина, российского оппозиционера Алексея Навального, эко-активистку Грету Тунберг, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, бывшего президента США Дональда Трампа, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), протестное движение Black Lives Matter ( "Жизнь темнокожих важны"), НАТО и Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) и др.