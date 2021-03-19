Лине Костенко исполняется 91 год: интересные факты о выдающейся поэтессе

Сейчас Костенко избегает публичности. Фото: "УНИАН"

Сегодня украинской поэтессе Лине Костенко исполняется 91 год. Она родилась 19 марта 1930 года.

В детстве Костенко мечтала стать летчицей. Поэтесса смастерила самодельный парашют из старого маминого зонта и простыни, поднялась на чердак и прыгнула. Тогда она чуть не погибла, поэтому попрощалась с мечтой детства. Уже взрослой Костенко стала педагогом и лишь впоследствии открыла талант к поэзии.

Костенко написала более 15 поэтических сборников - "Паруса", "Путешествия сердца", "Над берегами вечной реки", "Сад нетающих скульптур", "Река Гераклита", а также роман "Записки украинского сумасшедшего". За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" поэтессу наградили Государственной премией им. Тараса Шевченко.

Поэтесса всегда открыто критиковала власть. В 1965 году Костенко подписала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горынями бросила им цветы. Также написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила, когда на того свели клевету в газете "Литературная Украина".

Безо всяких объяснений Костенко в 2005 году отказалась от звания Героя Украины и от премии Золотой писатель Украины.

В 2015 году писательница присоединилась к гуманитарной акции "2-й фронт АТО". Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов со словами поддержки.

Сейчас Костенко избегает публичности и на светских мероприятиях не появляется. Все свободное время женщина уделяет творчеству.

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Gazeta.ua предлагает послушать 5 лучших песен на стихи поэтессы Лины Костенко. В частности, песня группы BRUTTO - "Вечірнє сонце" на слова Костенко стала первым украиноязычным произведением белорусской рок-группы BRUTTO. Также певица Джамала выпустила песню "Неандертальцы" на слова Костенко. Композиция вошла в альбом исполнительницы - "Дыхание".