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вторник, 09 июля 2019 14:03

Лидер Radiohead Том Йорк намекнул, что не любит группу Muse

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Лидер Radiohead Том Йорк намекнул, что не любит группу Muse
Radiohead повлияли на британскую сцену 1990-х, в том числе и на группу Muse. soyuz.ru

Вокалист Radiohead Том Йорк раскритиковал методы рекомендаций на музыкальных платформах. Современные сайты и программы для прослушивания песен изучают вкусы пользователей и делают подборку того, что может понравиться слушателю.

"Если вам нравится это, вам понравится вот это, а потом мне выпадают Muse", - рассказывает Йорк.

В том же интервью музыкант сказал, что ему нравится американская певица Билли Айлиш.

"Занимается своим делом, никто не говорит, что ей делать", - продолжает лидер Radiohead.

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27 июня 2019-го лидер английской группы Radiohead Том Йорк представил сольный альбом. Пластинка получила название Anima. В релиз вошли 9 композиций. Это 3-й сольный альбом лидера Radiohead.

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