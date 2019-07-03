Лидер грабителей переживает за заложников, а с кассиршей ведет себя как застенчивый мальчик.

4 июля на украинские экраны выходит комедийная драма "Стокгольмский синдром" режиссера Роберта Бурдо.

Группировка вооруженных преступников из Америки пытается ограбить банк в шведской столице Стокгольме. У них это получается неуверенно, а порой даже смешно. Лидер грабителей Ларс Нистром переживает за заложников, а с кассиршей ведет себя как застенчивый мальчик. Это их первое дело, они пытаются подражать киногероям из боевиков. Кассирша испытывает симпатию к Ларсу, понимает, что у того сложная жизненная ситуация. "Я доверяю ему больше, чем полиции", - говорит женщина. Преступники держат сотрудников банка в заложниках в течение 6 дней. Все 4 работника становятся на защиту грабителей, по сюжету.

Автор: variety.com Персонаж Итана Хоука видел ограбления только в кино, потому оделся как ковбой с экрана

Фильм основан на реальных событиях. Именно после этого ограбления в психологии появился термин "стокгольмский синдром". Значит психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда жертвы начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними.

Главные роли исполнили Итан Хоук, Нуми Рапас, Марк Стронг и Марк Рэндалл. Хоук уже работал с режиссером Робертом Бурдо над фильмом "Рожденный для грусти" в 2015-м. Рассказывает историю жизни джазового трубача Чета Бекера.

Стокгольмский синдром - популярная тема в кино и литературе. Самым известным примером произведения об этом психологическом феномен можно считать сказку "Красавица и Чудовище" Габриэль Сюзанны Барбо де Вильнев и ее многочисленные экранизации. Этим синдромом можно объяснить и сюжет фильма "Кинг Конг".