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среда, 03 февраля 2021 14:59

Леди Гага запишет альбом с 94-летним певцом

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Автор: Pinterest
  Леди Гага и Тони Беннетт фотографируются в Швеции во время мирового турне с альбомом Cheek to Cheek.
Леди Гага и Тони Беннетт фотографируются в Швеции во время мирового турне с альбомом Cheek to Cheek.

Американская певица Леди Гага и эстрадный исполнитель Тони Беннетт запишут альбом. Выйдет весной 2021-го.

Пластинка станет продолжением Cheek to Cheek, которую музыканты представили в 2014 году. Получила "Грэмми" в номинации "Лучший традиционный вокальный поп-альбом".

Леди Гага на два года остановила сотрудничество с Беннетом, у него обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. 94-летний музыкант не страдает дезориентациtq, однако его состояние постепенно ухудшается - он еще узнает членов своей семьи, но уже с трудом вспоминает события из своего прошлого. По словам Леди Гаги, альбом может стать "последним подарком мира от Беннета".

В свое время Тони Беннетт записывал дуэты с Эми Уайнхауз и Фрэнком Синатрой.

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Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена. Малая прическу в виде косы, в которую вплелись черную ленту.

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