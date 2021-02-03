Леди Гага запишет альбом с 94-летним певцом

Автор: Pinterest Леди Гага и Тони Беннетт фотографируются в Швеции во время мирового турне с альбомом Cheek to Cheek.

Американская певица Леди Гага и эстрадный исполнитель Тони Беннетт запишут альбом. Выйдет весной 2021-го.

Пластинка станет продолжением Cheek to Cheek, которую музыканты представили в 2014 году. Получила "Грэмми" в номинации "Лучший традиционный вокальный поп-альбом".

Леди Гага на два года остановила сотрудничество с Беннетом, у него обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. 94-летний музыкант не страдает дезориентациtq, однако его состояние постепенно ухудшается - он еще узнает членов своей семьи, но уже с трудом вспоминает события из своего прошлого. По словам Леди Гаги, альбом может стать "последним подарком мира от Беннета".

В свое время Тони Беннетт записывал дуэты с Эми Уайнхауз и Фрэнком Синатрой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыли детали нового "Секса в большом городе"

Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена. Малая прическу в виде косы, в которую вплелись черную ленту.