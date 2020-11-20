Леди Гага снимается с Брэдом Питтом

Певица Леди Гага снимется в боевике "Скоростной поезд" по роману японца Котаро Исаки. Ее роль не разглашают, но известно, что будет много общих сцен с Брэдом Питтом. Фото: Instagram

Американская певица Леди Гага вместе с Брэдом Питтом снимется в боевике "Скоростной поезд". Продакшеном занимается компания Sony.

Пятеро наемных убийц оказываются в японском скоростном поезде, который едет без остановок из Токио в Мориока. Каждый имеет свою миссию, но они пересекаются и перетекают в конфликт, по сюжету.

За основу взяли роман японского фантаста Котаро Исаки Mariabeetle 2010-го.

Режиссер - Дэвид Лейч. Был дублером Брэда Питта и Жан-Клода Ван Дамма. Дебютировал как режиссер в боевике 2014-го "Джон Уик". Затем снял "Атомную блондинку" с Шарлиз Терон, "Дэдпул 2" и спин-офф "Форсажа" - "Хоббс и Шоу".

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Съемки начались в октябре 2020-го, в Лос-Анжелесе. Дату премьеры не сообщают.

Также роли получили Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц, Брайан Тайри Генри, Эндрю Кодзи, Маси Ока, Майкл Шеннон.

В клипе Леди Гаги 911 является отсылки к фильму "Цвет граната" украинского режиссера Сергея Параджанова. По словам клип-мейкера Тарсема Сингхма, вынашивал идею 25 лет. Назвал Параджанова своим главным творческим вдохновением.