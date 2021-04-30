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понедельник, 03 мая 2021 10:10

Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам

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Над альбомом "Музыка гор" проекта Hutsul Planet работало около 200 музыкантов в Украине, Канаде и США.

Проект Hutsul Planet из Коломыи, Ивано-Франковской области, выпустил дебютный альбом "Музыка гор".

Про пластинку рассказывает основатель Hutsul Planet Михаил Балух.

Какова цель Hutsul Planet?

Популяризировать культуру Карпат. Трудно отделить этнические группы украинских горцев - лемков, гуцулов, бойков, подолян. Они все переплелись, имеют связи и глубокие корни. Это не только о музыке, еще и изобразительное искусство народных мастеров, наших резчиков, скорняков, гончаров. Это достояние надо сохранять и делать модным. Жаль, что его сводят к селфи с шароварным гуцулом с трембитой, который и играть на ней не умеет. Много плагиата вместо высокого искусства. Все рынки переполнены дешевыми сувенирами. Проблемно найти на подарок человеку из других краев работу настоящего мастера, например шкатулку, картину или тарелку. Та же вышивка превращается в бизнес. За счет этого теряется качество. Превращается в конвейер. Может, это и нормально, потому что все поглощает прогресс, но есть опасность потери аутентичности.

Автор: Instagram
  Альбом "Музыка гор" проекта Hutsul Planet записывали больше трех лет, работали около 200 музыкантов в Украине, Канаде и США.
Альбом "Музыка гор" проекта Hutsul Planet записывали больше трех лет, работали около 200 музыкантов в Украине, Канаде и США.

Как охарактеризуете музыку Hutsul Planet?

Хотим показать, что гуцульская народная музыка может звучать в любом жанре. В джазе, роке, симфо-фолке, world music. Даже беремся за техно, deep house. Но на основе гуцульской мелодики, инструментов. Все партии свирелей, дуды, так называемой гуцульской волынки, рожков, трембит, лиры исполнял семейный ансамбль Тафийчуков. Все соло скрипки - Василий Попадюк из Канады.

Жаль, что карпатскую культуру сводят к селфи с гуцулом и трембитой, который и играть на ней не умеет

Все треки альбома "Музыка Гор" - в обработке джаз-роковых коллективов и симфонического оркестра. Это нужно, чтобы показать, какой масштабной и грандиозной может быть гуцульская музыка.

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Как создавали дебютный альбом?

Симфонический оркестр записывали на студии в Киеве, джаз-роковый коллектив - на Metalworks Studios в канадском Торонто. Аранжировку делал Станислав Фомин также из Канады. Сводили на студии в американском Лос-Анджелесе. Этим занимался Алан Мейерсон, работал над саундом блокбастеров "Гладиатор" и "Пираты Карибского моря". Получил "Грэмми" и несколько номинаций. В Украине трудно найти специалиста, который справился бы с треком, где играет от 140 до 170 музыкантов, плюс солисты-вокалисты и два церковных хора.

Я считаю, что такой масштаб можно сделать только раз в жизни. Работали над альбомом болеше трех лет.

Автор: Facebook
  Оксана Красивская исполняет большую часть вокальных партий в альбоме "Музыка гор" проекта Hutsul Planet. Также она пианист и аранжировщик.
Оксана Красивская исполняет большую часть вокальных партий в альбоме "Музыка гор" проекта Hutsul Planet. Также она пианист и аранжировщик.

Какой будет вторая пластинка?

Вернемся к более широкой форме, будем работать над простыми вариантами. Мелодика остается карпатская, но перейдем к авторским песням. Все партии будут выполнять местные музыканты. Второй альбом будет более осовремененный, рассчитанный на широкий круг слушателей. Выйдет примерно в конце мая, будет называться "Весенние думы".

Альбом сводили на студии в Лос-Анджелесе. Этим занимался Алан Мейерсон, работал над саундом блокбастеров "Гладиатор" и "Пираты Карибского моря"

В "Весенних думах" будут и мои тексты. Пока принципиально не касаемся политических тем, поэтому они о красоте природы, то есть вечном. Мы забыли, как прекрасно все вокруг: горы, сосны, родниковая вода. Может, это банально, но, думаю, мы перестали это замечать в суматохе. Подтолкнем отвлечься от технологий и вернуться к созерцанию.

Третий альбом запланировали на осень. Станет еще более модерновый, немного отошли от классики. Расширим состав музыкантов: привлечем струнные, перкуссионистов. Возможно, и диджея. Целимся в молодежную аудиторию и прогрессивных слушателей.

Большую часть вокальных партий исполняет Оксана Красивская. Она еще и пианист и аранжировщик. Нуждаемся в более широком спектре вокальной подачи. Поэтому организовали онлайн-кастинг. Ищем минимум двух вокалисток, может и больше.

Второй альбом будет более осовремененный, рассчитанный на широкий круг слушателей

Расскажите об анимации к песням.

Мультипликацию создали аниматоры из Коломыи, с Hutsul Art Production. Первый называется "Аркан". Это история гуцульского мальчика, который готовится станцевать аркан. Это ритуал посвящения 20-летнего юноши. Если не справится, девушки с ним даже не будут здороваться. После выполнения аркана, он становится опришком, может опоясываться широким кожаным поясом на трех застежках - чересом. Отец дарит ему бартку. Это символизирует то, что передает парню жизненный опыт.

Вторая история - "Ой зацвели фиалочки". Здесь уже идет речь о девушке и ее воспитании по обычаям родного края. Помогает матери по хозяйству, прядет. В конце встречает парня из "Аркана". Будет еще одна серия, заключительная - с хэппи-эндом. Все три части затем объединим в некую горную сказочку. О том, что поколение меняются, а традиции сохраняются.

Автор: Instagram
  Клип "Ой зацвели фиалочки" рассказывает про гуцулку и ее воспитание по обычаям родного края. Помогает матери по хозяйству, прядет.
Клип "Ой зацвели фиалочки" рассказывает про гуцулку и ее воспитание по обычаям родного края. Помогает матери по хозяйству, прядет.

Как началась сотрудничество с продюсером Юрием Никитиным?

Как медийная персона, он привлекает внимание к нашему проекту. У нас прекрасные отношения. Считаю, что в Украине такого опыта, как он, никто не имеет. Разделяет наше видение. Не знаю, кто больше националист, я или он. Начали сотрудничество со случая. Я проходил курсы в его школе музыкального бизнеса NIMBS. Отправил наш первый диск и несколько работ, хотя знал, что не берет новые проекты. Через некоторое время позвонил. Оказалось, что его жена Ольга Горбачева стала нашей поклонницей и побудила Юрия не потерять наш проект.

Хотим показать, что гуцульская народная музыка может звучать в любом жанре. Даже беремся за техно и deep house

Это больше консалтинг, помогает нашей команде в стратегии и концепции. Каждую неделю проходят сессии. Он наш партнер, а не продюсер. У нас собственная продюсерская компания. Благодаря ему привлекли в команду Галину Гузьо - менеджера Оксаны Мухи и Павла Табакова, промоменеджера "Пиккардийской терции". Для меня лично музыкальная индустрия - новая. Поэтому рад такой команде.

Автор: Facebook
  Группа Hutsul Planet записывает альбом "Музыка гор" на студии Metalworks Studios в канадском Торонто.
Группа Hutsul Planet записывает альбом "Музыка гор" на студии Metalworks Studios в канадском Торонто.

Откуда берете знания о культуре гуцулов?

Я вырос на ней, поэтому вдохновляют воспоминания о детстве. Наше село Мишин, что в Коломыйском районе, славился знаменитым в СССР Гуцульским детским ансамблем, который объездил все республики Союза. Я в этом ансамбле пел, танцевал, играл на аккордеоне. Каждый концерт открывал игрой на трембите. И даже когда закончил школу и учился в медицинском училище, меня все еще приглашали на выступления, потому что трембитаря найти не так уж и просто, не каждый сможет освоить этот инструмент. Я рос в этой атмосфере, мне это близко. Сейчас часто хожу в горы. Говорю, что за грибами. Но это просто повод, не обязательно их в конечном итоге приносить. Могу полдня проходить наедине. Так общаюсь с природой и черпаю энергию.

Конечно, часто вспоминаю режиссера Сергея Параджанова, который сумел снять фильм про гуцулов, не будучи им. Такое может сделать только настоящий художник.

Алина Паш записала песню в церкви, где снимали "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Вошла в новый альбом "розМова". Сочетает электронику, хип-хоп и фолк. Материал певица собрала у Верховины на Ивано-Франковщине, куда в прошлом году ездила с фольклорной экспедицией. В записи задействованы несколько местных жителей и киевская фолк-группа "Щука-рыба".

Автор: Владислава Михайленко
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Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
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