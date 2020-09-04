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пятница, 04 сентября 2020 11:22

"Кто против тирании– встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

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Автор: bhfilms.com.ua
  55 лет назад в киевском кинотеатре "Украина" состоялась премьера фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Перед показом Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил выразили публичный протест против политики уничтожения украинской интеллектуальной элиты. Этот эпизод вошел в биографическую ленту "Запрещенный" (на фото)
55 лет назад в киевском кинотеатре "Украина" состоялась премьера фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Перед показом Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил выразили публичный протест против политики уничтожения украинской интеллектуальной элиты. Этот эпизод вошел в биографическую ленту "Запрещенный" (на фото)

4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры фильма "Тени забытых предков" состоялся митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции.

Накануне состоялась первая волна арестов украинских деятелей искусства. Среди них были Опанас Заливаха, Иван Светличный, Михаил Горынь, Михаил Масютко, Ярослава Менкуш.

Перед началом показа экранизации повести Михаила Коцюбинского в 20:00 выступил режиссер ленты Сергей Параджанов. Поэт Иван Драч, проходивший практику в съемочной группе, опаздывал и увидел, что кинотеатр оцепили сотрудники КГБ. Спецслужбы ожидали каких-то беспорядков.

Когда слово взял литературовед Иван Дзюба, то вместо продолжения обсуждения кино сообщил публике о недавних тайных арестах среди интеллигенции.

"У нас большой праздник, но и большое горе. В Украине начались аресты творческой молодежи", - сказал Дзюба. Начал произносить имена арестованных. Директор кинотеатра оттолкнул литератора от микрофона, пытаясь лишить слова. В зале включили пожарную сирену, чтобы заглушить выступающих.

Когда сирена прекратилась, Дзюбу поддержал филолог Вячеслав Черновол, который воскликнул: "Кто против тирании - встаньте!" Часть присутствующих поднялась.

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Также к залу обратился поэт Василий Стус, в то время аспирант. Встал с речью.

"Протестовать должны все, - призвал Стус. - Сегодня хватают украинцев, завтра будут хватать евреев, потом русских!"

Параджанов присоединился к протестующим.

"Я долго сопротивлялся переводу украинского текста фильма на русский язык. Поскольку считаю этот текст неотъемлемой частью художественной ткани фильма", - сказал режиссер.

"Догадливые киномеханики быстро включили фильм, - писал Черновол в воспоминаниях о Стусе. - Во время фильма ко мне и Василию в темноте подскакивали какие-то молодчики и предлагали бежать через открытый служебный ход. Но на провокации мы не клюнули. После сеанса мы вышли втроем вместе, думая, что нас сейчас "будут брать". Ходили по Крещатику взад и вперед, но никто нас не брал. Мы разъехались и договорились, что на следующий день пойдем к Параджанову домой с извинениями за испорченное обсуждение его фильма. "Лучшей рекламы для своей ленты я не мог ожидать", - сказал он тогда".

После акции Дзюбу уволили с работы в издательстве "Молодь" и исключили из аспирантуры Киевского педагогического института, Черновола уволили из редакции газеты "Молодая гвардия", Стуса отчислили из Института литературы АН УССР.

Коммунистическая система объявила войну украинским диссидентам в 1965-м. Арестовывали всех "неблагонадежных". В ходе так называемого первого покоса за "антисоветскую деятельность" лишили свободы более 20 украинских деятелей. Почти всех сослали в трудовые лагеря. "Первый покос" начался 25 августа с ареста 52-летней лаборантки химического кабинета университета Шевченко Евгении Кузнецовой и продолжался до конца года.

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Дата
04
сентября

"Кто против тирании– встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

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