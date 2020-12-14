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понедельник, 14 декабря 2020 17:19

Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове

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Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове
Юлия Качула - украиноязычная крымчанка, которая не выехала с полуострова после российской аннексии. Пытается сохранить украинский язык и культуру в Крыму. Преподает детям вокал, вместе снимают видео. Фото: Youtube

Певица из Симферополя Юлия Качула презентовала клип на песню на украинском "Алтар Вічності". В видео можно заметить горы Демерджи-яйла и побережье Черного моря.

"Певица и режиссер предстают настоящим маяком, ориентиром для тех, кто потерялся среди тьмы", - говорится в описании.

Как пишет "Крым. Реалии ", Юлия Качула - украиноязычная крымчанка, которая не выехала с полуострова после российской аннексии. Пытается сохранить украинский язык и культуру в Крыму. Пишет песни, снимает клипы, преподает вокал. Со своими учениками, детьми из Крыма, выполнили в современной обработке стихи Тараса Шевченко и поэтов Расстрелянного возрождения. Записали кавер на песню Кузьмы Скрябина "Чуєш біль".

"Мы с детьми поем на украинском, делаем прогрессивные вещи. Сами пишем песни, - говорит Юлия Качула. - Я не бегаю по Симферополю с украинским флагом и не кричу "Слава Украине". Я делаю это более тонко, мудро и символично. Через песни и наши видео. Это надо делать осторожно. Перед тем, как выложить видео, я все анализирую. Спрашиваю, может ли быть какой-то риск для наших жизней. Вопрос лишь в том, делать или не делать. Я выбираю первое".

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Создали фильм о представителе Украины в Крыму 1918 года, контр-адмирале Михаиле Остроградском. Он поднимал украинские флаги над Черноморским флотом во времена Украинской революции.

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