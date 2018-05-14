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понедельник, 14 мая 2018 08:45

Козловский "прикрылся" Шекспиром после выступления в Москве

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Автор: Іnstagram
  Украинский певец Виталий Козловский ответил словам Уильяма Шекспира всем тем, кто критикует его за выступление в Москве на сцене концерта ко Дню Победы
Украинский певец Виталий Козловский ответил словам Уильяма Шекспира всем тем, кто критикует его за выступление в Москве на сцене концерта ко Дню Победы

Украинский певец Виталий Козловский ответил словам Уильяма Шекспира всем тем, кто критикует его за выступление в Москве на сцене концерта ко Дню Победы. Цитату артист оставил на своей странице в Иnstagram.

"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь", - написал он.

В комментариях пользователи поддержали кумира.

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"Все верно сказано", "Виталий, надеюсь, все скоро нормализуется", "Виталий молодец! Твои настоящие поклонники с тобой, надеюсь, ты еще много раз будешь радовать всех своими концертами и отличными песнями", - добавили в комментариях.

Певец Виталий Козловский подтвердил, что 9 мая выступал в Москве и заявил, что не боится травли. Напомнил, что за последние 4 года ни разу не выступал в России и считал это недопустимым по понятным на то причинам.

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