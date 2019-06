Korn посвятили альбом числу 13

Вокалист Korn Джонатан Дэвис известен экстремальным вокалом. С официальной страницы Korn в Facebook.

Американская рок-группа Korn выпустит альбом под названием The Nothing - "Ничто". Премьера запланирована на 13 сентября. Это 13-я пластинка коллектива, в ее состав войдет 13 треков. Записали на студии Roadrunner Records. You'll Never Find Me – "Ты никогда меня не найдешь", первый

сингл с альбома, уже можно послушать.

В пластинку не войдет ни одной композиции с приглашенными музыкантами, однако демо записывались с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Беркером. Полный треклист выглядит так.

01. The End Begins

02. Cold

03. You'll Never Find Me

04. The Darkness is Revealing

05. Idiosyncrasy

06. The Seduction Of Indulgence

07. Finally Free

08. Can You Hear Me

09. The Ringmaster

10. Gravity Of Discomfort

11. H @ rd3r

12. This Loss

13. Surrender To Failure

Korn - альтернативная рок-группа с тяжелым звучанием, однако в 2011-го они в качестве эксперимента создали альбом электронной музыки. Пластинка называлась The Path of Totality. В ее записи принимали участие диджеи Skrillex, Noisia, Excision. Эта работа была воспринята неоднозначно.