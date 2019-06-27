Korn посвятили альбом числу 13

Американская рок-группа Korn выпустит альбом под названием The Nothing - "Ничто". Премьера запланирована на 13 сентября. Это 13-я пластинка коллектива, в ее состав войдет 13 треков. Записали на студии Roadrunner Records. You'll Never Find Me – "Ты никогда меня не найдешь", первый
сингл с альбома, уже можно послушать.
В пластинку не войдет ни одной композиции с приглашенными музыкантами, однако демо записывались с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Беркером. Полный треклист выглядит так.
01. The End Begins
02. Cold
03. You'll Never Find Me
04. The Darkness is Revealing
05. Idiosyncrasy
06. The Seduction Of Indulgence
07. Finally Free
08. Can You Hear Me
09. The Ringmaster
10. Gravity Of Discomfort
11. H @ rd3r
12. This Loss
13. Surrender To Failure
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женя Мильковский из группы "Нервы" выпустил сольный альбом
Korn - альтернативная рок-группа с тяжелым звучанием, однако в 2011-го они в качестве эксперимента создали альбом электронной музыки. Пластинка называлась The Path of Totality. В ее записи принимали участие диджеи Skrillex, Noisia, Excision. Эта работа была воспринята неоднозначно.
Комментарии