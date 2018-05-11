Комедию о "большом и страшном украинском селе" выложили в свободный доступ

Фильм "Припутни" выложили в свободный доступ Фото: Факты - ICTV

В свободный доступ выложили украинскую комедию "Припутни" режиссера Аркадия Непиталюка.

Все актеры в фильме говорят на суржике, так как действие происходит в одноименном селе на Черниговщине. Там живут 674 человека.

История в фильме происходит в течение суток. Мать с дочерью едут к своей бабушке Зины. На одной из автобусных остановок Нежина провинциальный таксист Юра случайно встречает молодую девушку Свету. Света и ее мать уговаривают Юру на поездку в село Припутни. По стечению обстоятельств Юра вынужден остаться в деревне - теперь неизвестно, когда он достанется домой. Женщины ничего об этом не знают. Они выясняют отношения.

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Первая полнометражная картина Непиталюк "Припутни" вышла в прокат 28 сентября 2017-го. Фильм - победитель 8-го конкурсного отбора Госкино, получил 4,3 млн грн государственного финансирования. Общий его бюджет - 8 8,6 млн грн.

В этом году на кинопремии "Золота дзиґа" за лучшую женскую роль второго плана отметили исполнительницу роли бабы Зины Нину Набоку.

Режиссер "Припутнв" Аркадий Непиталюк рассказал в интервью журналу "Країна" о героях своего фильма.