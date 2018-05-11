Комедию о "большом и страшном украинском селе" выложили в свободный доступ

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 693
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 648
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2115
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1792
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2943
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51875
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1476
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3357
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7767
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
6
16
10
5
10
&quot;Скульптуры доставали из огня&quot; - показали фильм об украинском Микеланджело
"Скульптуры доставали из огня" - показали фильм об украинском Микеланджело
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
Покажут раритетные украинские книги, изданные в Германии
На выставку &quot;100 лет!&quot; привезли 102 работы польских художников
На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
Видео
Все видео
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Как жюри из России оценило украинского конкурсанта Евровидения Melovin
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Потап с подопечными записали саундтрек к комедии
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Меловин исполнил конкурсную песню посреди улицы
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
4 Просмотров: 12186
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2565
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7740
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6777
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
1 Просмотров: 828
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
суббота, 12 мая 2018 21:45

Комедию о "большом и страшном украинском селе" выложили в свободный доступ

  Комментировать
Комедию о &quot;большом и страшном украинском селе&quot; выложили в свободный доступ
Фильм "Припутни" выложили в свободный доступ Фото: Факты - ICTV

В свободный доступ выложили украинскую комедию "Припутни" режиссера Аркадия Непиталюка.

Все актеры в фильме говорят на суржике, так как действие происходит в одноименном селе на Черниговщине. Там живут 674 человека.

История в фильме происходит в течение суток. Мать с дочерью едут к своей бабушке Зины. На одной из автобусных остановок Нежина провинциальный таксист Юра случайно встречает молодую девушку Свету. Света и ее мать уговаривают Юру на поездку в село Припутни. По стечению обстоятельств Юра вынужден остаться в деревне - теперь неизвестно, когда он достанется домой. Женщины ничего об этом не знают. Они выясняют отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Горожанам интересно будет увидеть село, от которого они бегут куда глаза глядят" - вышла комедия "Припутни"

Первая полнометражная картина Непиталюк "Припутни" вышла в прокат 28 сентября 2017-го. Фильм - победитель 8-го конкурсного отбора Госкино, получил 4,3 млн грн государственного финансирования. Общий его бюджет - 8 8,6 млн грн.

В этом году на кинопремии "Золота дзиґа" за лучшую женскую роль второго плана отметили исполнительницу роли бабы Зины Нину Набоку.

Режиссер "Припутнв" Аркадий Непиталюк рассказал в интервью журналу "Країна" о героях своего фильма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комедию о "большом и страшном украинском селе" выложили в свободный доступ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Россия не смогла отказаться от украинской соли

Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета

Луценко отмечает вторую годовщину на посту генпрокурора

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 10 Просмотров: 131958
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 74401
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 Просмотров: 43907
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 41742
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину Просмотров: 25817
Культура
"Скульптуры доставали из огня" - показали фильм об украинском Микеланджело
"Скульптуры доставали из огня" - показали фильм об украинском Микеланджело
6
 Просмотров: 198
Большой финал Евровидения-2018: онлайн-трансляция
Большой финал Евровидения-2018: онлайн-трансляция Просмотров: 765
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
16
 Просмотров: 189
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
10
 Просмотров: 252
"Как передовик-свинопас" - музыкант раскритиковал звания заслуженных и народных артистов
"Как передовик-свинопас" - музыкант раскритиковал звания заслуженных и народных артистов
 Просмотров: 1692
Больше всего комментируют
20
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
17
"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий
10
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
9
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
3
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Голосов: 1372
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua