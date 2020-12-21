Когда россияне говорят об этой войне, они пытаются быть максимально честными - режиссер

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 306
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2196
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1728
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1674
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 603
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
12
5
7
3
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Украинская художница выцарапывает уникальные картины на яйцах
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Стали известны имена тренеров &quot;Голосу країни-11&quot;
Стали известны имена тренеров "Голосу країни-11"
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
Видео
Все видео
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Eminem неожиданно выпустил 2-ю часть нового альбома
Гэндальф получил прививку от Covid-19
Гэндальф получил прививку от Covid-19
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове
Крымчанка поет на украинском на оккупированном полуострове
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 999
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1674
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 864
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 315
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5202
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 333
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
воскресенье, 20 декабря 2020 20:50

Когда россияне говорят об этой войне, они пытаются быть максимально честными - режиссер

  Комментировать

Постановку "Добро пожаловать в ад" киевского Молодого театра признали одним из лучших спектаклей камерной сцены 2019 по версии Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". О спектакле, предпочтениях современных зрителей и влияние карантина на жизнь театра рассказал директор-художественный руководитель Молодого театра Андрей Билоус.

Автор: Артем Галкин
  Директор-художественный руководитель Молодого театра Андрей Белоус получил премию "ГРА" за лучший камерный спектакль "Добро пожаловать в ад". Выступил в нем режиссером.
Директор-художественный руководитель Молодого театра Андрей Белоус получил премию "ГРА" за лучший камерный спектакль "Добро пожаловать в ад". Выступил в нем режиссером.

Почему взяли за основу драматургии российского автора?

- Мне хотелось, чтобы о войне говорили сами россияне. Чтобы они оценивали поступки, которые совершает руководство их страны. Поэтому важно было найти пьесу российского автора. Выбрал "Мамочки" Владимира Зуева о Чечне. Когда русские говорят об этой войне, они пытаются быть максимально честными. Я просто убрал слово "Чечня" и поставил "Украина". И это дословно легло на нашу ситуацию. Поэтому звучит правдиво.

Ставят ли этот материал в России?

- Да, эта пьеса активно ставится и подается как ура-патриотическая российская история. О мамочках, которые ищут своих детей на Кавказе. В тех спектаклях показывают, что чеченцы плохие, а русские мамочки и солдаты, которые пришли на чужую землю воевать, - хорошие.

Какие ваши акценты в истории?

- Я решил посмотреть на эту проблему с другой стороны - чтобы устами этих мамочек были проговорены важнейшие слова: войну надо заканчивать, потому что они устали искать своих погибших детей. Это главная мысль истории.

Убежден, что война когда завершится, и нам нужно будет строить диалог между простыми людьми, украинцами и россиянами. Для этого надо пройти определенные этапы, о которых рассказывает представление. Чтобы люди начали нормально общаться, простили друг другу, могли сосуществовать в мире. Понять, кто виноват - это правитель государства. Покаяться за эти убийства, извиниться. Тогда возможен диалог.

Устами этих мамочек проговорены важнейшие слова: войну надо заканчивать, потому что они устали искать своих погибших детей.

Почему представление имеет такое название?

- Одни из героев - убитые российские воины, попавшие в чистилище. Осознают, что за то зло, которое сделали - им одна дорога в ад. Когда они это понимают, в них происходит переосмысление ситуации. Говорят о том, что должны армией мертвых залезть в голову к верховному главнокомандующему и заставить его остановить войну.

Также в спектакль добавил реальные тексты украинских бойцов, письма с фронтов, где рассказывается про ужасы войны, слова матерей, прощаются с погибшими сыновьями.

Автор: Молодой театр
  Актеры Артем Артинишин и Сергей Тритенко играют в спектакле Молодого театра "Добро пожаловать в ад" российских военных, которые после смерти оказались в чистилище
Актеры Артем Артинишин и Сергей Тритенко играют в спектакле Молодого театра "Добро пожаловать в ад" российских военных, которые после смерти оказались в чистилище

Как воспринимают постановку зрители?

- Трудно, говорят, что больше в театр не придут. Но потом снова приходят на эту же постановку со знакомыми и друзьями. Больше всего меня волновало, как воспримут ветераны АТО и матери погибших. Потому что спектакль на русском языке о русских матерях, которые ищут трупы своих сыновей. Мы сделали специальный показ для киборгов. Они смотрели, плакали и говорили, что все это правда.

Не хотел, чтобы в спектакле был перегиб. Пытался показать ситуацию с обеих сторон. Псевдопатриотизм тоже не объективный. Он уже не воспринимается, вызывает отвращение. Я за то, чтобы патриотизм был настоящий и честный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время карантина театр это самое безопасное место - режиссер

Какие спектакли пользуются у вас наибольшим спросом?

- На самом деле вкусы зрителей во все времена и во всех театрах одинаковы. Есть небольшой процент думающей публики, интересующейся именно искусством. И часть зрителей, которые приходят в театр за развлечениями. Мы не можем им в этом отказать. Однако стараемся не ставить чистые комедии, чтобы не упрощать восприятие театра. Нам трудно соперничать с телевизионными ситкомами. Стараемся, чтобы комического у нас было дозировано и спектакль, как блюдо, состоял из многих ингредиентов: где можно и подумать, и посмеяться, и почувствовать эмоции. Тогда зритель получает и комедию, и то, чего не ожидал. И приходит снова. Баланс в репертуаре театров - сложная вещь, очень тонкая, тут легко ошибиться.

Спектакль, как блюдо, состоит из многих ингредиентов: где можно и подумать, и посмеяться, и почувствовать эмоции. Тогда зритель получает и комедию, и то, чего не ожидал. И приходит снова.

Как переживает Молодой театр карантин?

- Финансовая ситуация в театре сложная, как никогда. Вынуждены были перевести артистов на неполный рабочий день. Они только играют спектакли. Мы не можем оплачивать репетиции новых постановок. Нет средств на изготовление декораций, пошив костюмов, оплату авторских гонораров. Поэтому весь этот сезон мы будем играть наш традиционный репертуар. Читаем пьесы, но премьер не планируется. В 2020-м выпустили два спектакля, которые были готовы еще до карантина: "Ліки для Ліки", пьеса для которой была написана у нас в театре в мастерской молодого драматурга, и "Момент" по произведениям Владимира Винниченко.

Зрители боятся идти в театр, даже на самые кассовые спектакли. Мы зарабатываем в 4 раза меньше. Первое, о чем говорят в правительстве, - закроем театры. Люди думают, если прежде всего вспоминают театры, то здесь более опасно.

12 спектаклей стали лауреатами Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". Мероприятие проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В номинации "За лучший спектакль камерной сцены" премию получили три постановки. Кроме "Добро пожаловать в ад", награды вручили киевскому театру "Золотые ворота" за постановку "MIŁOŚĆ / Любов" польского режиссера Миколая Миколайчика и столичному Театру Франко за "Лимерівну" по Панасу Мирному. Поставщик - Иван Урицкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда россияне говорят об этой войне, они пытаются быть максимально честными - режиссер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
Гороскоп на выходные: кому звезды предвещают богатство и подарки
 Просмотров: 12708
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 8037
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 6912
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 6417
&quot;Манчестер Сити&quot; назвал цену на Зинченко
"Манчестер Сити" назвал цену на Зинченко Просмотров: 3825
Культура
Пол Маккартни выпустил карантинный альбом
Пол Маккартни выпустил карантинный альбом Просмотров: 18
Открылась посмертная выставка Сергея Подервянского
Открылась посмертная выставка Сергея Подервянского
 Просмотров: 639
Выбрали актрису на роль Уитни Хьюстон
Выбрали актрису на роль Уитни Хьюстон Просмотров: 207
Во время карантина театр это самое безопасное место - режиссер
Во время карантина театр это самое безопасное место - режиссер
 Просмотров: 135
Есть яркие попытки осмыслить на сцене войну на Донбассе - искусствовед
Есть яркие попытки осмыслить на сцене войну на Донбассе - искусствовед
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
7
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
1
Для кнопкодавов ввели штрафы
1
ОБСЕ за сутки зафиксировала 80 нарушений режима тишины в Донбассе
1
Почти 12 миллионов украинцев не получают доходов - налоговая
Голосов: 442
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть