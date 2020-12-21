Когда россияне говорят об этой войне, они пытаются быть максимально честными - режиссер

Постановку "Добро пожаловать в ад" киевского Молодого театра признали одним из лучших спектаклей камерной сцены 2019 по версии Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". О спектакле, предпочтениях современных зрителей и влияние карантина на жизнь театра рассказал директор-художественный руководитель Молодого театра Андрей Билоус.

Автор: Артем Галкин Директор-художественный руководитель Молодого театра Андрей Белоус получил премию "ГРА" за лучший камерный спектакль "Добро пожаловать в ад". Выступил в нем режиссером.

Почему взяли за основу драматургии российского автора?

- Мне хотелось, чтобы о войне говорили сами россияне. Чтобы они оценивали поступки, которые совершает руководство их страны. Поэтому важно было найти пьесу российского автора. Выбрал "Мамочки" Владимира Зуева о Чечне. Когда русские говорят об этой войне, они пытаются быть максимально честными. Я просто убрал слово "Чечня" и поставил "Украина". И это дословно легло на нашу ситуацию. Поэтому звучит правдиво.

Ставят ли этот материал в России?

- Да, эта пьеса активно ставится и подается как ура-патриотическая российская история. О мамочках, которые ищут своих детей на Кавказе. В тех спектаклях показывают, что чеченцы плохие, а русские мамочки и солдаты, которые пришли на чужую землю воевать, - хорошие.

Какие ваши акценты в истории?

- Я решил посмотреть на эту проблему с другой стороны - чтобы устами этих мамочек были проговорены важнейшие слова: войну надо заканчивать, потому что они устали искать своих погибших детей. Это главная мысль истории.

Убежден, что война когда завершится, и нам нужно будет строить диалог между простыми людьми, украинцами и россиянами. Для этого надо пройти определенные этапы, о которых рассказывает представление. Чтобы люди начали нормально общаться, простили друг другу, могли сосуществовать в мире. Понять, кто виноват - это правитель государства. Покаяться за эти убийства, извиниться. Тогда возможен диалог.

Устами этих мамочек проговорены важнейшие слова: войну надо заканчивать, потому что они устали искать своих погибших детей.

Почему представление имеет такое название?

- Одни из героев - убитые российские воины, попавшие в чистилище. Осознают, что за то зло, которое сделали - им одна дорога в ад. Когда они это понимают, в них происходит переосмысление ситуации. Говорят о том, что должны армией мертвых залезть в голову к верховному главнокомандующему и заставить его остановить войну.

Также в спектакль добавил реальные тексты украинских бойцов, письма с фронтов, где рассказывается про ужасы войны, слова матерей, прощаются с погибшими сыновьями.

Автор: Молодой театр Актеры Артем Артинишин и Сергей Тритенко играют в спектакле Молодого театра "Добро пожаловать в ад" российских военных, которые после смерти оказались в чистилище

Как воспринимают постановку зрители?

- Трудно, говорят, что больше в театр не придут. Но потом снова приходят на эту же постановку со знакомыми и друзьями. Больше всего меня волновало, как воспримут ветераны АТО и матери погибших. Потому что спектакль на русском языке о русских матерях, которые ищут трупы своих сыновей. Мы сделали специальный показ для киборгов. Они смотрели, плакали и говорили, что все это правда.

Не хотел, чтобы в спектакле был перегиб. Пытался показать ситуацию с обеих сторон. Псевдопатриотизм тоже не объективный. Он уже не воспринимается, вызывает отвращение. Я за то, чтобы патриотизм был настоящий и честный.

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Какие спектакли пользуются у вас наибольшим спросом?

- На самом деле вкусы зрителей во все времена и во всех театрах одинаковы. Есть небольшой процент думающей публики, интересующейся именно искусством. И часть зрителей, которые приходят в театр за развлечениями. Мы не можем им в этом отказать. Однако стараемся не ставить чистые комедии, чтобы не упрощать восприятие театра. Нам трудно соперничать с телевизионными ситкомами. Стараемся, чтобы комического у нас было дозировано и спектакль, как блюдо, состоял из многих ингредиентов: где можно и подумать, и посмеяться, и почувствовать эмоции. Тогда зритель получает и комедию, и то, чего не ожидал. И приходит снова. Баланс в репертуаре театров - сложная вещь, очень тонкая, тут легко ошибиться.

Спектакль, как блюдо, состоит из многих ингредиентов: где можно и подумать, и посмеяться, и почувствовать эмоции. Тогда зритель получает и комедию, и то, чего не ожидал. И приходит снова.

Как переживает Молодой театр карантин?

- Финансовая ситуация в театре сложная, как никогда. Вынуждены были перевести артистов на неполный рабочий день. Они только играют спектакли. Мы не можем оплачивать репетиции новых постановок. Нет средств на изготовление декораций, пошив костюмов, оплату авторских гонораров. Поэтому весь этот сезон мы будем играть наш традиционный репертуар. Читаем пьесы, но премьер не планируется. В 2020-м выпустили два спектакля, которые были готовы еще до карантина: "Ліки для Ліки", пьеса для которой была написана у нас в театре в мастерской молодого драматурга, и "Момент" по произведениям Владимира Винниченко.

Зрители боятся идти в театр, даже на самые кассовые спектакли. Мы зарабатываем в 4 раза меньше. Первое, о чем говорят в правительстве, - закроем театры. Люди думают, если прежде всего вспоминают театры, то здесь более опасно.

12 спектаклей стали лауреатами Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". Мероприятие проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В номинации "За лучший спектакль камерной сцены" премию получили три постановки. Кроме "Добро пожаловать в ад", награды вручили киевскому театру "Золотые ворота" за постановку "MIŁOŚĆ / Любов" польского режиссера Миколая Миколайчика и столичному Театру Франко за "Лимерівну" по Панасу Мирному. Поставщик - Иван Урицкий.