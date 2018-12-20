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четверг, 20 декабря 2018 15:19

"Кобзарь" впервые издали на русском языке

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&quot;Кобзарь&quot; впервые издали на русском языке
В прошлом году сборник выдали на китайском. Фото: из открытых источников

112 лет назад сборник "Кобзарь" Тараса Шевченко впервые издали на русском.

В общем выборочные поэмы с "Кобзаря" переведены более 100 иностранными языками.

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Первое издание произведений писателя вышло 26 апреля 1840-го. Книга была напечатана тиражом 1000 экземпляров (115 страниц на папиросной бумаге). Книга разошлась быстро. Выручка издателя Петра Мартоса составил не менее 400 рублей серебром.

В прошлом году сборник выдали на китайском. Этот проект назвали межкультурным диалогом между Украиной и Китаем. Это первое издание "Кобзаря", перевод которого сделан по украинским источниками.

Среди множества изданий "Кобзаря" привлекает внимание первое его миниатюрное издание, напечатанное в Женеве 1878-го, форматом 55 х 85 мм на украинском языке, тиражом 1000 экземпляров в типографии "Громады". Типография эта была основана Драгомановим, который, эмигрировав из Российской империи, активно занимался изданиями внецензурных произведений украинских ученых и писателей.

В Виннице впервые в областном художественном музее презентовали уникальный экземпляр Кобзаря с автографом Тараса Шевченко.

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Дата
20
декабря

"Кобзарь" впервые издали на русском языке

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