Ко Дню украинского языка и письменности: Karna представили новый клип

Рок-группа KARNA представила новый клип. Фото предоставил Александр Лозюк.

Украинская рок-группа Karna представила клип к песне "Добрий вечір". Песня посвящена украинской интеллигенции, "Расстрелянному возрождению", поэтому релиз запланирован ко Дню украинского языка и письменности.

"Это не просто клип, это кино. С сюжетом, профессиональными актерами, гримерами, костюмами и столетними артефактами, которые разыскали в Карпатах. Сюжет клипа обсуждали часами, ведь песня "Добрий вечір" - о состоянии украинской культуры. Запущенный театр, это и есть состояние культуры, монстры в нем - деятели культуры, которые несмотря на свое состояние и трудности до сих пор играют на сцене. Охранник, роль которого исполнил Анатолий Тихомиров - собирательный образ людей, которые ухаживают и дают не пропасть этому театру. А студентка, Алина Шарпан - молодежь, которая в большинстве своем не знакома с создателями и предками нашего настоящего", - рассказывает Влад Ярун, гитарист и продюсер коллектива.

"Алтарь - сердце клипа, символ которым мы хотим подчеркнуть, что украинский народ не "крепостные и шаровары". Украинцы - полноценная нация, с собственной интеллигенцией, которую систематически уничтожали в течение XX в. Алтарь и является собирательным образом образованной интеллигенции, среди которой были писатели, педагоги, композиторы, адвокаты, ученые, предприниматели и землевладельцы. Над алтарем фото Ивана Огиенко, Степана Ленкавского, Гната Хоткевича, Леся Курбаса, Даниила Скоропадского, Костя Левицкого, Михаила Драгоманова, Петра Франко, Юрия Федьковича, Михаила Коцюбинского, Марии Заньковецькой, Дениса Сичинского, Богдана Лепкого, Ольги Кобылянской и других" - добавляет фронтмен Олекса Ярош.

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