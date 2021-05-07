Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля

Автор: Сергей Старостенко Директор Художественного арсенала Олеся Островская-Лютая: "Через ковид на Книжном арсенале вдвое уменьшили количество событий и сцен"

В этом году Книжный арсенал будет более контролируемым в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая в программе "БОЧКА. Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

10-й Международный фестиваль Книжный арсенал состоится 23-27 июня. Ранее планировалось провести в конце мая, но из-за апрельского локдауна в Киеве перенесли.

"Это значит - никаких очередей за билетами. Билетов будет ограниченное количество, их будут продавать только онлайн и на определенный временной промежуток. Автограф-сессии тоже. Все, что можно, вынесем на улицу. Это еще немалые вложения, там надо построить инфраструктуру. Вдвое уменьшили количество событий и сцен. Шутим, что нужно организовать Арсенал, как аэропорт", - объясняет Олеся Островская-Лютая.

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По ее словам, если на конец июня будет высокий уровень заражения, физическую часть мероприятия придется отменить. А профессиональная программа для издателей, агентов, авторов из разных стран будет не такой большой и пройдет онлайн.

"Раньше частью фестиваля был определенный хаос и неконтролируемость, - продолжает Олеся Островская-Лютая. - Посетитель Книжного арсенала - это такой фланер времен французской литературы XX века. Это человек, который много часов идет по городу и улавливает его дух, рассуждает и, возможно, сам творит, пишет стихотворение. Наш посетитель тоже идет по пространству, видит книги, людей, выставки, слышит концерт, погружается в атмосферу, встречает знакомых, которых не видел с прошлого фестиваля. Он постоянно взаимодействует, прогуливается. В этом - особая ценность. Можно ли это передать онлайн? Возможно, через какие-то компьютерные игровые формы, в которых могут принимать участие много людей. Но надо создавать их с нуля. Этих решений пока нет".

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. 24 февраля писатель Станислав Асеев рассказал о 31 месяце плена в "ДНР". 21 марта Павел Казарин объяснил, почему Навальный может стать новым Путиным. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.