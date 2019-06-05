Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Илья Стронговский сооснователь "Видавництва".

Украинский перевод графического романа Лив Стрьомквист "Запретный плод" вызвал в сети бурную реакцию. Часть читателей увлечены работой шведской писательницы, другая - осуждает, называет постыдным и призывает запретить издание.

Книга вышла в киевском издательстве "Издательство".

О чем книга, нужно ли сексуальное воспитание в украинских школах, и почему феминизм, как явление имеет положительное влияние на общество Gazeta.ua говорила с основателем "Издательства" Ильей Стронговским.

- Как решились публиковать графический роман шведской писательницы Лив Стрьомквист "Запретный плод"?

- Мы, "Видавництво", мониторим и ищем особые книги, которые соответствуют профилю "в моем детстве таких книг не было, поэтому я бы хотел чтобы они были хотя бы сейчас". Книгу Лив Стрьомквист увидели на ярмарке в шведском Гетеборге. Несколько лет подряд у нас там стенд. "Ґалаґо", издатели, горячо ее советовали. Мы попросили нашу переводчицу, Юлию Юрчук, ознакомиться и вынести вердикт. Юлия сказала, что это очень достойное издание и посоветовала Анну Топилину для перевода.

Успели приобрести права еще до того, как появился английский перевод комикса. За рубежом все еще немногие знают об украинском книжном рынке и соглашаются ради экзотики.

Вся книга написана от руки самой авторкой. И хотя правообладатели не были бы против замены того шрифтом, нам хотелось сохранить авторскую манеру. Этого, никогда раньше в таких объемах мы не делали, поэтому три месяца ушло на работу с авторкой летерингу Светланой Самохиной. Это дополнительно задержало появление издания. Рады тому, как все получилось.

- Обложка - откровенная и провокационная. Обсуждали другие варианты? Как решились на такую?

- Обложка оригинала - какая у нас на обороте книги - такая же. Там Лив Стрьомквист сидит на скамейке. Рядом автомат. Анна Топилина, переводчица, объяснила - в Швеции это имеет примерно тот же символизм, что и "зубастая вагина" (vagina dentata - мифологическая часть женского тела, которая встречается в виде предупреждающих рассказов, об опасности секса с незнакомыми людьми, и как о предотвращениях изнасилованя - Gazeta.ua). Но украинское значения не считывается. И к автоматам у нас, в контексте войны, другое отношение. Поэтому пошли альтернативным путем - вспомогательная иллюстрация с задника оригинала стала у нас основной.

Автор: Илья Стронговский Обложка украинского издания книги Лив Стрьомквист "Запретный плод".

- После выхода в свет и на Книжном Арсенале книга вызвала волну критики. Были ли вы к такому готовы?

- Не скажу, что меня сильно радует этот факт. Тем не менее, надеялся на просто положительные рецензии. Без призывов к травле, сожжению и названия авторского коллектива "дегенератами". Но с другой стороны - я уже привык. Большинство нашего ассортимента вызывает такую ​​или подобную реакцию. Обществу просто не дают стать равнодушными и на каждое сопротивление находится противодействие. Очень ценно, что нас поддерживают, это вдохновляет и позволяет думать о новых титулах.

- Почему, по вашему мнению, в Швеции и в мире книгу восприняли хорошо, в частности, она по версии англоязычных журналов Observer и Guardian № 1 в 2018-м, а у нас - нет?

- Сработала действительно не только тема, но и подача. Хороших книг на тему женской телесности в мире много и каждый месяц выходит что-то новое. Часть из них серьезные, часть пытается облегчить восприятие материала. Порой даже с легким юмором. Но только в Стрьомквист тема представлена ​​текстом пополам с иллюстрациями. Именно форма и обеспечила особность, а следовательно и заметность этой книги. Уверен, в ближайшее время на большие рынки выйдут клоны и подражания "Запретного плода". И в таком комиксовом формате пробовать подавать и другие важные и дразнящие темы.

Автор: Илья Стронговский Обложка шведского издания книги "Запретный плод".

Паритет будет, когда на девять книг о насилии против женщин будет приходиться одна о насилии против мужчин. Но этих девяти нету.

- Книги "Видавництва" преподносят вопрос сексизма в отношении женщин. Будете ли в будущем выдавать такие, которые будут рассказывать о сексизме в отношении мужчин? Ведь в нашем обществе есть две формы этого явления.

- Вопрос следует каждый раз, как мы делаем хоть что-то на эту тему. Сделали двухтомник о сотне выдающихся украинок, собрали для этого самый большой коллектив в истории украинской детской литературы - пошол вой, где книга о ста выдающихся украинцев? И почему среди сотни выдающихся, нет мужчин?

Вопрос в пропорции. В справочнике Шендеровского "Выдающиеся украинские ученые в мировой науке" - 66 имен. Женщины есть. Две.

Мы сделали еще одну важную книгу, "Расквашенное яблоко", польский комикс о набожной и обеспеченной семье, где муж беспощадно бьет и насилует жену, потому что верит, что так он выполняет свою мужскую функцию. А она не оказывает сопротивления, потому что обученная повиноваться. Нам тоже писали, что в украинских семьях бьют мужчин. Но полноценной статистики нету.

Официально по данным Минсоцполитики, ежегодно 2 миллиона женщин подвергаются домашнему насилию. В 2013-2018 годах 90% тех, кто обращался относительно насилия в семье, - это были женщины, 8,5-9% - мужчины и 1-1,5% - дети. А сколько молчат? Сколько ни на что не решаются? И мы сделали книгу о 90% процентов женщин. О почти половине населения страны. Но на рынке таких книг менее чем на пальцах одной руки. Паритет будет, когда на девять о насилии против женщин будет приходиться одна о насилии против мужчин. Но этих девяти нету.

- Феминизм - хорошо или плохо? Почему феминизм у нас воспринимают очень однобоко и радикально?

- Без феминизма в планеты нет будущего. Патриархат не работает. Своего пика он достиг в начале XIX века и дальше без эмансипации развития общества уже не было.

- Как вы считаете, важны ли уроки сексуального воспитания для детей в школах? Реально внедрить их в школьную программу? Какими они должны были бы быть?

Не верю в шансы изменить наше школьное образование. Не с этим министерством образования. Не стоит надеяться, что люди, которые за уши тянут религию и шагу не могут ступить без одобрения Совета церквей, станут прилагать усилия, чтобы у нас была образованная, грамотная, сознательная молодежь.

Хочется подражать скандинавскому опыту. С равномерно распределенным курсом сексуального образования, информации о теле и его безопасности. Чтобы с первого по последний класс давалась необходима ребенку или подростку информация. Понятно, что разрабатывать такие курсы должны профессиональные детские сексологи и психологи. Очень хочется, чтобы школой такая поддержка и образование не ограничивалось. Чтобы у нас появились приюты и аналоги Planned Parenthood (Организация в США, которая внедряет сексуальную осведомленность и заботу для общества - Gazeta.ua), чтобы медиа приучали не травить и одновременно не поощряли сексуально угрожающее поведение старших.

Не знаю до какой степени у нас есть на это шансы, когда риски запрета абортов продолжают сохраняться. Но мы в "Видавництве" будем прилагать усилия, чтобы поддержки ограничения прав человека было как можно меньше.

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- Что планируете издать в ближайшее время? С какими авторами хотели бы сотрудничать?

- Мы мультивекторноt издательство, поэтому впереди детская книга "Небеса Анны" норвежца Стиана Гуле, подростковая, давно ожидаемая повесть Анастасии Мельниченко "А теперь все иначе". Взрослые - роман Чимаманды Нґози Адычи "Половина желтого солнца". Будет и нонфикшен - эссе Адычи "Все мы должны быть феминист_камы" и, конечно, комиксы - например культовая история о Холокосте "Маус" Арта Шпиґельмана.

Объединяет их озабоченность проблемамы общества, социальным вектором. Благодаря этим книгам у нас растут шансы на лучшее общество. Поэтому мы их делаем, и будем делать в дальнейшем.

Здесь обложка с менструацией, там реформа образования в либеральный сторону, или кино, где женщины говорят не только о мужчинах, употребление феминитивив - и все постепенно изменится.

""Запретный плод"- комикс для взрослых и подростков (12+) - говорит переводчица Анна Толипина - Взрослым читать будет интереснее, потому что книга - это своеобразный учебник по истории идей, и много аллюзий и шуток считаются только читателями с определенным уровнем образования.

Меня очень удивило в процессе перевода то, насколько мало адаптации потребовалось для этого текста, чтобы он стал понятным для украинского читателя. Шведские и украинские реалии очень разные. Но женский опыт, описанный в книге, является универсальным для большинства западных обществ. К тому же, со шведской на украинский очень легко переводить. Эти языки будто бы созданы друг для друга. Имеют похожую ментальную структуру. Было невероятно интересно переводить иронию, шутки, все интересные словечки и терминологию для обозначения женских половых органов. Для этого пришлось использовать "помощь зала". Обратиться в женские сообщества на Facebook с просьбой назвать все эти процессы и явления - менструацию, половые органы, оргазм - своими природными бытовыми именами.

Прожив много лет в Швеции, поверила в социальную инженерию. В постепенную воспитательную работу с обществом, когда маленькие шаги в сторону современных идей и ценностей постепенно накапливаются и способствуют изменениям. Здесь обложка с менструацией, там реформа образования в либеральный сторону, или кино, где женщины говорят не только о мужчинах, употребление феминитивив - и все постепенно изменится. Поэтому, не стоит ни с чем воевать, делать революции или пытаться выполнить пятилетку в три года. Это вызовет только сильнее сопротивление. Но, конечно, какое-то количество традиционалистов оставаться всегда - плюрализм мнений свидетельствует только о здоровье общества в целом".

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