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понедельник, 20 января 2020 19:50

Клетка, агроволокно, цепи: удастся ли сломать систему по Оруэллу

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Клетка, агроволокно, цепи: удастся ли сломать систему по Оруэллу
Артисты Илья Мирошниченко и Екатерина Кузнецова во время репетиции спектакля "1984. Другая" по мотивам романа Джорлжа Оруэлла "1984". Фото: "Киев Модерн-балет"

"Я не согласен с тем, что систему невозможно победить, поэтому сюжет нашего спектакля не похож на финал книги,- говорит артист "Киев Модерн-балет" Илья Мирошниченко. Вместе с коллегой Екатериной Кузнецовой поставили спектакль "1984" по мотивам романа англичанина Джорджа Оруэлла. Премьера состоится 21 января в Киевском театре оперы и балета для детей и юношества.

Антиутопию "1984" Джордж Оруэлл написал в 1949 году. Действие происходит в Великобритании будущего. Страна превратилась в огромную тоталитарную империю. Главный герой работает в "Министерстве Правды". Должен подгонять тексты в газетах и учебниках прошлого под нынешнюю государственную политику. Чувствует сомнение. Пытается сохранить свое сознание от манипуляции. Но система все же ломает личность, по сюжету.

"У нас будут другие герои, цепочка событий, но есть моменты, которые мы сохранили. Если в романе есть Старший Брат, который следил за всеми через телеэкран, нашим антигероем будет Свет, - продолжает Мирошниченко. - Природа вещей всегда дуальная, поэтому и свет можно воспринимать не только как добро."

У Раду Поклитару к нашему либретто было только два замечания, относительно кульминации. Одна из наших героинь, слепая девушка. Слепоту пластично легко показать, а вот как изобразить глухоту. Сошлись на том, что все это можно показать за счет окружения. В спектакле мы касаемся темы людей с физическими недостатками, как они чувствуют себя в обществе. Мы не используем слова, поэтому нам надо другими способами влиять на внутреннее состояние зрителя. Музыка будет в одном стиле – много струнных, очень много виолончели.

Композитор - исландка Гильдур Гуднадоттир. Писала музыку к фильму "Чернобыль" и "Джокер". Также создадим Body percussion. Это звуки, которые ты можешь сделать сам.

Чтобы создать декорации, вместе с художником-постановщиком Владимиром Чумаченко поехали в строительный маркет. Два часа ходили, но придумали и нашли все, что нам нужно. У нас будет интермедийная завеса, скомпонованная из трех элементов - цепи, металлическая клетка, огромный кусок агроволокна. Поскольку в спектакле будет две сюжетные линии - любовная и социально-бытовая, эта завеса будет их отделять. Декорации мы будем обыгрывать, оправдывать.

Создадим этими материалами различные рамки для героев. Сетка ассоциируется с клеткой – это агрессивный настрой, агроволокно будет давать более спокойную атмосферу. Эти материалы помогают вызвать у зрителя желаемую эмоцию.

Иногда надо сделать так, чтобы публике было максимально неприятно смотреть, чтобы потом она могла расслабиться и выдохнуть. Если мы этого достигаем, это 80 процентов успеха".

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В 2018 году Илья Мирошниченко осуществил первую постановку - монобалет "Дерево не может убежать" на музыку Петериса Васкса, Джона Кейджа, Элисео Гренета.

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