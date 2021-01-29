Кинотеатру "Жовтень" исполнилось 90 лет, на юбилей зрителей ждут подарки

29 января 90 лет исполняется киевскому кинотеатру "Жовтень".

Об итогах прошлого "карантинного" года, репертуарной политике, праздновании юбилея и планах беседуем с директором кинотеатра Юлией Антиповой.

Автор: Предоставлено кинотеатром "Жовтень" Юлия Антипова стала директором кинотеатра "Жовтень" в 2018 году

Карантин ударил по всем культурным учреждениям. Каким для кинотеатра был 2020-й?

Год был испытанием как для кинотеатров, так и для культурной сферы в целом. Мы очень пострадали из-за карантинных ограничений. По сравнению с 2019-м, зрителей стало меньше на 40 процентов. Несмотря на это, мы открыли кинотеатр после первого и второго локдаунов, смогли провести Киевский международный кинофестиваль "Молодость", сохранили сотрудников, сделали ремонт в технических помещениях. Удерживали кинотеатр в хорошем и привлекательном состоянии.

Сейчас действуют карантинные ограничения, до 50 процентов наполненности зала. Кроме того, люди испытывают страх посещать публичные места, многие болеют, пострадали экономически. Стали меньше ходить в кинотеатр. Продажи билетов уменьшились более чем вдвое по сравнению с 2019 годом.

Какие фильмы больше всего смотрели зрители?

За прошлый год у нас было 8714 сеансов, кинотеатр посетило 140 537 зрителей. Мы показали 291 фильм, в том числе 37 украинских лент. Лидером нашего проката стала украинская трагикомедия "Мої думки тихі" Антонио Лукича, которую посмотрело 17 тысяч зрителей. Мы всегда поддерживаем украинский кинематограф, проводим презентации, премьеры, творческие встречи с режиссерами и актерами. Наш зритель знает, что премьеры украинских фильмов всегда можно посмотреть в "Жовтне". В 2020 показывали Наші котики", "Атлантида", "Віддана", "Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке", "Черкаси", "Скажене Весілля – 2", "Казки старого мельника", "Тарас. Повернення", "Земля блакитна ніби апельсин", "Безславні кріпаки", "Толока", подборку короткометражных фильмов молодых режиссеров "Українська нова хвиля". Среди зарубежных лент лидером проката стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены", она собрала 4,5 тысячи зрителей. До сих пор в прокате лента Гаспара Ноэ "Вечный свет", продолжает собирать публику. В 2020 году ее посмотрело 2500 зрителей. Также популярностью пользуется комедия Томаса Винтерберга "Еще по одной", ее прокат продолжается. Хорошие результаты показал прокат "Лето'85" Франсуа Озона, "Тенет/ Довод" Кристофера Нолана, "Чудо-женщина". Хотя голливудские блокбастеры у нас на последних местах. Зрители предпочитают интеллектуальные, интересные, эстетические ленты.

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Что покажете зрителям в 2021 году?

Готовимся провести фестивали итальянского кино, документального кино о правах человека Docudays, короткого метра, американского кино "Независимость", а также неделю кинокритики. Мы являемся основной площадкой украинского кинематографа. И дальше планируем делать показы отечественных лент. Кинотеатр "Жовтень" единственный в Украине является членом Международной ассоциации кинотеатров Europa Cinemas. Поэтому многие релизы кинотеатра - именно европейские картины. Ежегодно вместе с европейскими коллегами мы проводим День Арт-кино Европы. В прошлом году 8 ноября в четвертый раз присоединились к этому событию. В этом мероприятии участвовало также наше кафе Gastroll', после премьеры документального фильма "Борщ" угощали зрителей этим блюдом.

Показы украинских фильмов у нас распланированы до апреля 2021 года. Сейчас в прокате комедия Тараса Бенюка "Все буде ОК!", триллер с элементами ужаса, снятый в копродукции с США, Испанией и Грузией "Пик страха" Станислава Капралова. Далее у нас - историческая драма Зазы Урушадзе "Антон і червона химера" по мотивам книги канадского писателя Дейла Еслера, "Скажене весілля-3", "Нереальний КОПець", "Погані дороги" Натальи Ворожбит, анимация "Гуллівер повертається". Также мы ожидаем громкие голливудские премьеры - "Годзилла против Конга", "Мортал Комбат", "Черная вдова". Автор: Предоставлено кинотеатром "Жовтень" В кинотеатре "Жовтень" показывают все украинские премьеры и проходят фестивали, в том числе американского кино "Независимость"

Как отмечаете юбилей?

В сам день юбилея кинотеатр на все показы дает 30% скидки на билеты. Также зрителей ждет беспроигрышная лотерея - каждый, кто купит билет, получит от нас подарок. В частности, мы сделали брендированные кружки, сумки. Позже их можно будет приобрести в нашем магазине. Масштабных празднований организовать не имеем возможности, учитывая карантин. Планируем "Книгу добрых пожеланий" кинотеатру "Жовтень", которая войдет в наш исторический архива. Книгу разместим в холле кинотеатра, и все желающие могут записать свои воспоминания и впечатления о посещении кинотеатра. Как посещали его в молодости, детстве. Надеемся, что это будет интересно.

В чем сегодня нуждается кинотеатр?

Нам всегда хочется что-то обновить, чтобы кинотеатр был современным. Многое в мире изменилось технически. Зритель любит разнообразные технологии как 4К (или Ultra HD - один из самых современных коммерческих стандартов качества цифровых изображений. Примерно в 4 раза четче Full HD - Gazeta.ua). Молодежь ходит за этим в другие сетевые кинотеатры. Мы хотели обновить наше кинооборудование в одном из залов. У нас было это в планах на 2020 год, как и заменить кресла в некоторых залах. Когда наступила пандемия, это стало невозможным. В технических помещениях мы уже сделали ремонт инженерных систем, чтобы улучшить работу здания. Громада Киева тщательно следит, в каком состоянии находятся помещения. Кроме того, здание принадлежит городу. Поэтому для нас важно, чтобы кинотеатр был современным и привлекательным. И когда мы закрылись из-за карантина, все средства были использованы на содержание здания. Автор: Предоставлено кинотеатром "Жовтень" В кинотеатре "Жовтень" показывают все украинские премьеры и проходят фестивали, в том числе американского кино "Независимость"

Первое название кинотеатра по адресу ул. Константиновская, 26 было "Девятое Госкино". В 1931 году кроме кинозала здесь работала читальня, библиотека, игровая комната и тир. Здание возвели в стиле конструктивизма. Основной его особенностью является экономичность и простота формы, наличие интересных и необычных геометрических фигур или линий.

В годы немецкой оккупации Киева кинотеатр назывался "Глория". В 1943 году после освобождения столицы Украины от нацистов получил свое нынешнее название "Жовтень". В 2014 году кинотеатр серьезно пострадал от пожара в результате умышленного поджога. Восстановление здания продолжалось почти год.

Сейчас в кинотеатре работает шесть залов - от 23 до 410 мест. Также есть специальные места для зрителей в колясках.