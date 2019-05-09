Кинг написал собственную версию окончания "Игры престолов"

Писатель рассказал, как бы закончил сериал. Фото: "Читай.ua"

Писатель Стивен Кинг сделал предсказания того, как закончится сериал "Гла престолов".

"Допустим - просто предположим, что Джон и Дейенерис оба погибли (вместе с Серсеей, разумеется). Предположим - просто предположим, что определенная маленький человек с большим сердцем займет Железный Трон", - написал Стивен Кинг в Twitter.

Кинг предполагает, что Мать драконов и Джон Сноу могут погибнуть во время битвы в Королевской гавани. Железный Трон освободится для Тириона Ланнистера.

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Его сообщение вызвало оживленное обсуждение.

Недавно Эмилия Кларк рассказала о любовные сцены с партнером по съемкам Китом Харинґтоном, сыгравший Джона Сноу.