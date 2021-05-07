Ким Кардашьян украла скульптуру

На имя Ким Кардашьян был приобретен и доставлен фрагмент древнеримской статуи, которую власти Италии считают украденной. Фото: Instagram

Американская звезда и модель Ким Кардашьян попала в скандал с контрабандой. Правительство США хочет конфисковать у нее древнеримскую скульптуру.

Скульптура датируется I-II веком н. е. Это женская фигура ниже пояса, статуя Афины скульптора Мирона. Стоит 750 тыс. долларов.

Ее перехватили на границе США еще в 2016-м. Пыталась ввезти по неправильной документации в страну логистическая компания, которая сотрудничает с Ким Кардашьян. Начался суд. Впоследствии выяснилось, что скульптуру пытались вывезти контрабандой из Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Здесь нет больших задниц" - Алина Паш выпустила клип

Сама Ким заявляет, что не причастна к этому инциденту и ничего не знает о скульптуре.

Ким Кардашьян официально получила статус миллиардерши. Ее капитал достиг $ 1 млрд. Заработала благодаря собственным брендам косметики и одежды, телевидению, рекламе с Instagram и инвестициям.