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суббота, 08 мая 2021 00:45

Ким Кардашьян украла скульптуру

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Ким Кардашьян украла скульптуру
На имя Ким Кардашьян был приобретен и доставлен фрагмент древнеримской статуи, которую власти Италии считают украденной. Фото: Instagram

Американская звезда и модель Ким Кардашьян попала в скандал с контрабандой. Правительство США хочет конфисковать у нее древнеримскую скульптуру.

Скульптура датируется I-II веком н. е. Это женская фигура ниже пояса, статуя Афины скульптора Мирона. Стоит 750 тыс. долларов.

Ее перехватили на границе США еще в 2016-м. Пыталась ввезти по неправильной документации в страну логистическая компания, которая сотрудничает с Ким Кардашьян. Начался суд. Впоследствии выяснилось, что скульптуру пытались вывезти контрабандой из Италии.

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Сама Ким заявляет, что не причастна к этому инциденту и ничего не знает о скульптуре.

Ким Кардашьян официально получила статус миллиардерши. Ее капитал достиг $ 1 млрд. Заработала благодаря собственным брендам косметики и одежды, телевидению, рекламе с Instagram и инвестициям.

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