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вторник, 17 ноября 2020 00:45

Kazka и Alekseev выпустили песню

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Kazka и Alekseev выпустили песню
Группа Kazka и певец Alekseev записали саундрек к мультсериалу "KAZKA. Тайна Чарголосу". Фото: Instagram

Группа Kazka и певец Alekseev презентовали песню "Поруч".

"Важно, чтобы рядом был человек, который может разделить с тобой незабываемые события жизни во всей полноте ее красок и неожиданных поворотов. На первый взгляд, "Поруч" - именно об этом. На деле же, история оказывается гораздо шире ", - говорят музыканты.

Композитор - Руслан Квинта. Текст к песне написала инди-певица Катя Офлиян из группы Ofliyan.

"Поруч" - первая песня из саундтрека к анимационному сериалу "KAZKA. Тайна Чарголосу". Группа создает собственную мультивселенную. Прототипом главной героини стала вокалистка Саша Зарецкая.

Маленькая девочка по имени Сказка движется на пути к своей мечте с магического леса в шумный и неприветливый мегаполис. Должна раскрыть талант пения, по сюжету.

Kazka презентовали клип на песню "Острів" о Чернобыльской трагедии. Его сняли в рамках международного проекту "Звуки Чернобыля".

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