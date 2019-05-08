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среда, 08 мая 2019 10:51

Картины львовского художника показывали в американских сериалах
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Выставка Василия Бажая
Фото: Ольга Васькив
Выставка Василия Бажая
Выставка Василия Бажая
Выставка Василия Бажая
Выставка Василия Бажая

Во львовской галерее "Зеленая канапа" 7 мая открыли выставку украинского художника Василия Бажая "Де-Термино". Цикл произведений "Де-Термино" Василий Бажай начал еще в 1996 году.

Василий Бажай - один из самых известных украинских художников, живет и работает во Львове. Он работает в сферах живописи, инсталляции, перформанса. Автор не дает названия своим произведениям, так как дать название - значит ограничить абстрактное мышление зрителя, загнать чувства в рамки. На выставке показал картины небольшого размера из собственной коллекции, многие из них датированы 1996 годом.

"Трудно представить, но раньше творчество Василия Бажая не воспринимали, ведь он не рисовал в угоду тогдашней власти, его картины часто "не вписывались" в общие принципы советского искусства. Сейчас для галереи или музея принимать его выставки - большая честь. Как и иметь его работы в своей коллекции", - говорит директор галереи "Зеленая Канапа" Олеся Домаразькая.

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Картины Василия Бажая находятся в собраниях Национального музеев Львова и Киева, Хмельницкого художественного музея, а также в галереях и частных коллекциях Украины, Бельгии, США. В 2015 году львовский художник заключил эксклюзивное соглашение с создателями американских сериалов "Белый воротничок" и "Добрая жена" на право использования своих работ в эпизодах телепроектов.

"Как раз тогда была моя выставка в Нью-Йорке. Продюсеры побывали там и мои работы им понравились. Договорились, что их используют в сериалах. Их, я, правда не смотрел. Увеличилось после этого моя популярность? Трудно сказать, мне кажется, она от этого не зависит", - говорит художник Василий Бажай.

Продлится выставка до 2 июня. В конце мая в Национальной картинной галерее им Б.Возницкого откроют еще одну большую выставку художника.

7 мая в художественной галерее Гери Боумена во Львове открыли выставку "Путешествие в Иран". Пять иранских художников представили различные уголки своей страны и разные измерения искусства. Экспонировали работы каллиграфии, графики, фото и видеоарт.

Автор: Ольга Васькив
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