Картину Бэнкси купили и сожгли

Компания Injective Protocol приобрела за $ 95 тыс. трафарет "Morons (White)" художника Бэнкси. Затем сожгла картину в районе Бруклин, Нью-Йорк, во время прямого эфира в Twitter. Картину не уничтожили, а сделали виртуальный актив. Называется невзаимозаменяемыми токен (NFT).

Токен выставят на аукцион. Покупатель получит уникальный цифровой код, идентифицирующий работу, и сертификат подлинности. Деньги пойдут на благотворительность.

На картине Бэнкси высмеивает коллекционеров искусства. На черно-белом трафарете на аукционе продают картину с надписью "Я не могу поверить, что вы, дураки, на самом деле покупаете это дерьмо".

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Бэнкси не участвовал в акции с уничтожением картины, но организаторы мероприятия утверждают, что он знал об этом.

Автор: Banksy Prints Компания Injective Protocol приобрела за $ 95 тыс. трафарет "Morons (White)" художника Бэнкси. Затем сожгла картину в районе Бруклин, Нью-Йорк, во время прямого эфира в Twitter. Картину не уничтожили, а сделали виртуальный актив. Называется невзаимозаменяемыми токен (NFT).

"Цифровое искусство только недавно набрало популярность. В нашем перформансе материальную вещь превратили в уникальный цифровой актив. Это и есть проявление самого искусства. Мы специально выбрали произведение Бэнкси, так как ранее он уничтожил одно из своих произведений на аукционе", - говорит Мирза Уддин, исполнительный директор компании, купила картину.

В октябре 2018 года Бэнкси уничтожил свою картину "Девочка с воздушным шаром" сразу после покупки. Установил измельчитель бумаги в раму. Работа самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе за $ 1,4. После этого выросла в цене.

Певица Граймс заработала около $ 6 млн за 20 минут. Продала коллекцию произведений цифрового искусства, представляющие собой NFT-токены. На многих картинках повторяется изображение младенца с ангельскими крыльями. Сторонники считают, что так изобразила своего сына от Илона Маска, которого родила в прошлом году.