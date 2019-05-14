Канал HBO приготовил сюрприз для фанатов "Игры престолов"

Фанаты смогут увидеть, как создавался любимая киносага. Фото: скриншот

Канал HBO подготовили фильм о создании сериала "Игра престолов", который покажут в конце мая.

Его тизер опубликовали на канале в Youtubе.

Фильм будет называться "Последние часы" (The Last Watch). В нем рассказывать о процессе съемок, монтажа и общей атмосферы на съемочной площадке.

Продолжительность - 2 часа.

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Мобильное приложение Snapchat создал новый фильтр, который может изменить пол пользователя в один клик. Пользователи одной из фан-страниц культового сериала "Игра престолов" решили испытать новинку на главных героях.