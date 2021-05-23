Кадры облетели сеть: победителя Евровидения заподозрили в употреблении наркотиков

Дамиано Давида, вокалиста итальянского рок-группы Maneskin, который одержал победу на Евровидении-2021, заподозрили в употреблении наркотиков. Фото: скриншот с видео

Не успели объявить победу на Евровидении-2021 итальянской рок-группе Maneskin, как его вокалиста Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.

Кадры, на которых Дамиано наклонил голову к столу и якобы что-то нюхал, облетели сеть. В тот момент другой участник группы одернул его.

На пресс-конференции солиста спросили об этом. Дамиано пояснил, что смотрел на разбитое стекло.

"Томас, это был Томас. Он практически разбил стакан. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, друзья. Никакого кокаина. Не говорите так", - сказал Давид.

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В этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2021" проходил в Роттердаме, Нидерланды, благодаря победе Дункана Лоуренса 2019 года. Ведь в прошлом году конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.