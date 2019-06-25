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вторник, 25 июня 2019 21:45

"К звездам": вспоминаем лучшие фильмы о космосе

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19 сентября в прокат выходит фильм "К звездам" с Брэдом Питтом в главной роли. Инженер отправляется в космос на поиски пропавшего отца, который 16 лет назад полетел на изучение неизвестного инопланетного излучения. Режиссером выступил Джемс Грей.

Фильм продолжает традицию меланхоличного кино о космосе, волна которого началась с "Космической одиссеи 2001 года" 1968-го, режиссера Стэнли Кубрика. Картина Кубрика считается одной из самых влиятельных лент за всю историю. Предлагаем список медленных авторских фильмов о космическое пространство.

Автор: denofgeek.com
  На фильм "К звездам" с Брэдом Питтом повлияла кино-классика "Космическая одиссея 2001".
На фильм "К звездам" с Брэдом Питтом повлияла кино-классика "Космическая одиссея 2001".

"Высшее общество", реж. Клер Дени. Англия, Франция. 2018

Команда пожизненных заключенных летит на космическом корабле к ближайшей черной дыре. Осужденные уже давно за пределами солнечной системы, на землю не вернутся. Среди них парень Монте и его новорожденная дочь. Только они вдвоем доживут до завершения операции. Девочка будет убеждать отца направить корабль в центр неизученного космического объекта.

Автор: ltrbxd.com
  Одну из ролей исполнила английская модель Миа Гот.
Одну из ролей исполнила английская модель Миа Гот.

Идея фильма зародилась с шутки режиссера Клер Дени. "Ты меня уже достал. Надо снять фильм, где ты будешь один в космосе ", - сказала она своему постоянному актеру Винсенту Галло. В результате артист выбыл из проекта. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон.

"Луна 2112", реж. Дункан Джонс. Англия. 2009

Сэм провел на Луне три года в одиночестве. Следил за автоматической станцией по подаче газа. Его контракт заканчивается, и астронавт должен подготовить сменщика. На пороге космической станции Сэм встречает собственную копию.

Фильм сняли за 33 дня с минимальным бюджетом для фантастической ленты в $ 5 млн - 134 млн грн. Для съемок Лунохода использовалась миниатюрная пластиковая модель, которую возили за веревку. Главную роль сыграл Сэм Рокуэлл, искусственный интеллект космического корабля озвучил Кевин Спейси. Режиссер Дункан Джонс - сын певца Дэвида Боуи.

Автор: lostpic.net
  Актер Кевин Спейси озвучил искусственный интеллект космического корабля.
Актер Кевин Спейси озвучил искусственный интеллект космического корабля.

"Солярис", реж. Андрей Тарковский. СССР. 1972

Планета Солярис полностью покрыта океаном. Ученые пытаются изучить эту аномалию но впоследствии сходят с ума. На космическую станцию ​​возле планеты прилетает новое лицо - психолог Крис Кельвин. Он скептически относится научных исследований Соляриса, надеется поскорее покончить с этим делом. Психолог встречает на станции свою бывшую возлюбленную Хари. Женщина покончила с собой много лет назад.

Фильм снят по одноименному роману Станислава Лема. У режиссера Андрея Тарковского были споры с автором книги. Лем утверждал, что фильм похож на "Преступление и наказание" Достоевского. Главные роли исполнили Наталья Бондарчук и Донатас Банионис.

Автор: tvkinoradio.ru
  Тарковский хотел показать будущее с точки зрения людей, в нем живущих, которые воспринимают будущую материальную культуру как обыденность.
Тарковский хотел показать будущее с точки зрения людей, в нем живущих, которые воспринимают будущую материальную культуру как обыденность.

Фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" вышла в 1968, ее перезапуск состоялся в 2018 году. По сюжету, экипаж космического корабля "Дискавери" должен изучить район вокруг галактики. Астронавты пытаются разобраться, почему за Землей следят инопланетные существа. В фильме использована аудиозапись дыхания астронавта Алексея Леонова, который был первым челоеком в космическом пространстве.

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