"К звездам": вспоминаем лучшие фильмы о космосе

19 сентября в прокат выходит фильм "К звездам" с Брэдом Питтом в главной роли. Инженер отправляется в космос на поиски пропавшего отца, который 16 лет назад полетел на изучение неизвестного инопланетного излучения. Режиссером выступил Джемс Грей.

Фильм продолжает традицию меланхоличного кино о космосе, волна которого началась с "Космической одиссеи 2001 года" 1968-го, режиссера Стэнли Кубрика. Картина Кубрика считается одной из самых влиятельных лент за всю историю. Предлагаем список медленных авторских фильмов о космическое пространство.

Автор: denofgeek.com На фильм "К звездам" с Брэдом Питтом повлияла кино-классика "Космическая одиссея 2001".

"Высшее общество", реж. Клер Дени. Англия, Франция. 2018

Команда пожизненных заключенных летит на космическом корабле к ближайшей черной дыре. Осужденные уже давно за пределами солнечной системы, на землю не вернутся. Среди них парень Монте и его новорожденная дочь. Только они вдвоем доживут до завершения операции. Девочка будет убеждать отца направить корабль в центр неизученного космического объекта.

Автор: ltrbxd.com Одну из ролей исполнила английская модель Миа Гот.

Идея фильма зародилась с шутки режиссера Клер Дени. "Ты меня уже достал. Надо снять фильм, где ты будешь один в космосе ", - сказала она своему постоянному актеру Винсенту Галло. В результате артист выбыл из проекта. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон.

"Луна 2112", реж. Дункан Джонс. Англия. 2009

Сэм провел на Луне три года в одиночестве. Следил за автоматической станцией по подаче газа. Его контракт заканчивается, и астронавт должен подготовить сменщика. На пороге космической станции Сэм встречает собственную копию.

Фильм сняли за 33 дня с минимальным бюджетом для фантастической ленты в $ 5 млн - 134 млн грн. Для съемок Лунохода использовалась миниатюрная пластиковая модель, которую возили за веревку. Главную роль сыграл Сэм Рокуэлл, искусственный интеллект космического корабля озвучил Кевин Спейси. Режиссер Дункан Джонс - сын певца Дэвида Боуи.

Автор: lostpic.net Актер Кевин Спейси озвучил искусственный интеллект космического корабля.

"Солярис", реж. Андрей Тарковский. СССР. 1972

Планета Солярис полностью покрыта океаном. Ученые пытаются изучить эту аномалию но впоследствии сходят с ума. На космическую станцию ​​возле планеты прилетает новое лицо - психолог Крис Кельвин. Он скептически относится научных исследований Соляриса, надеется поскорее покончить с этим делом. Психолог встречает на станции свою бывшую возлюбленную Хари. Женщина покончила с собой много лет назад.

Фильм снят по одноименному роману Станислава Лема. У режиссера Андрея Тарковского были споры с автором книги. Лем утверждал, что фильм похож на "Преступление и наказание" Достоевского. Главные роли исполнили Наталья Бондарчук и Донатас Банионис.

Автор: tvkinoradio.ru Тарковский хотел показать будущее с точки зрения людей, в нем живущих, которые воспринимают будущую материальную культуру как обыденность.

Фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" вышла в 1968, ее перезапуск состоялся в 2018 году. По сюжету, экипаж космического корабля "Дискавери" должен изучить район вокруг галактики. Астронавты пытаются разобраться, почему за Землей следят инопланетные существа. В фильме использована аудиозапись дыхания астронавта Алексея Леонова, который был первым челоеком в космическом пространстве.