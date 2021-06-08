Известная актриса присоединилась к "Матрице 4"

Актриса Кристина Риччи снялась в фильме "Матрица-4". Больше всего известна по роли дочери семейства Аддамсов Уэнсдей в "Семейке Аддамсов.
Эту информацию обнаружило издание Collider в пресс-релизе Warner Bros., хотя съемки фильма завершились еще в прошлом году. Подробности о ее персонажа и роль в сюжете остаются неизвестными.
Это вторая совместная работа режиссера Ланы Вачовски и актрисы Кристины Риччи после "Спиди-гонщика" 2008 года.
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"Матрица 4" выйдет 21 декабря 2021. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые сыграли Нео и Тринити. Сюжет держится в секрете.
В режиссерское кресло села одна из создателей оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. По ее словам, "Матрица" - это фильм о трансгендерность.
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