Изнасилование и расизм: звезды раскритиковали "Игру престолов"

Игра престолов (8-й сезон). Фото: variety.com

Голливудская актриса Джессика Честейн выразила свое недовольство сюжетом "Игры престолов". По ее мнению, авторы проекта не относятся серьезно к проблеме изнасилований.

"Изнасилование – это не средство для того, чтобы сделать персонажа сильнее. Женщина не должна становиться жертвой, чтобы превратиться в бабочку. Маленькая птичка всегда была Фениксом. Ее сила исходила от нее самой", - рассказывает Джессика Честейн, передает Variety

Актриса раскритиковала идею сериала, назвав его "несерьезным". Главный ее посыл - женщине необязательно становиться жертвой, чтобы быть сильным персонажем, как показывают в эпизодах ленты.

Также к критике присоединилась кинорежиссер Ава Дюверней. Она заподозрила мотивы расизма. В сериале снимается лишь одна актриса с не вполне белой кожей, и это Натали Эммануэль, которая играет Миссандею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мать драконов" позировала в сексуальном боди

Автор романов "Песнь льда и пламени", по которым снимали сериал "Игра престолов", Джордж Мартин, выдал тайну о продолжении съемок. Зрителей ждет 5 спин-оффов, в которых события будут происходить в разные времена. С конца 2019-го начнутся съемки фильма "Долгая ночь". История киноленты будет описывать события, которые произошли задолго до "Игры престолов". Работа над 2 сценариями еще продолжается, 2 спин-оффа находятся на стадии замысла.