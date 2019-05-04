Издатели отказываются читать мемуары режиссера Вуди Аллена

Четыре издательства отказались выпускать мемуары американского режиссера Вуди Аллена из-за его негативного публичного статуса после обвинений в сексуальных домогательствах. Фото: nytimes.com

Четыре американских издательства отказались выпускать мемуары режиссера Вуди Аллена. Причиной является обвинения кинематографиста в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание The New York Times.

Представители четырех крупных издательств рассказали, что в конце прошлого года к ним обращался агент Вуди Аллена с предложением публикации мемуаров режиссера. Они не выразили интереса из-за негативного публичного статуса автора. Некоторые издатели даже отказались читать рукопись.Також они отмечают, что не слышали о других случаях, чтобы их коллеги согласились на сотрудничество с режиссером. А если согласились, то стараются держать это в тайне из-за высоких финансовых и имиджевых рисков от такой сделки.

Представители издательств пожелали остаться анонимными по соображениям конфиденциальности.

Издатели отказываются сотрудничать с американским кинематографистом из-за того, что его обвинила в сексуальных домогательствах приемная дочь - актриса и активистка Дилан Фэрроу. Сначала в 2014-м и затем в 2017-м Фэрроу опубликовала открытые письма в издании The Los Angeles Times. Напомнила, что Вуди Аллен совершил над ней сексуальное насилие в 1992 году, когда ей было семь лет. Ни тогда, ни после новых заявлений дело до суда не дошло. Режиссер отвергает все обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самую успешную книгу мемуаров

В феврале Вуди Аллен подал в суд на кинокомпанию Amazon Studios. Требует возмещения в размере $68 млн из-за того, что компания разорвала контракт на выпуск его фильмов. В 2016-м подписал соглашение, согласно которому Amazon Studios должна выпустить четыре его ленты, в частности уже снятую романтическую комедию "Дождливый день в Нью-Йорке". После появления нового письма Дилан Фэрроу в 2017 году руководство компании отложило премьеру картины на неопределенный срок и решило не выпускать ни один из предусмотренных контрактом фильмов.