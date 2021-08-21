Итальянского художника вдохновляет русская мафия

Работы 38 художников нескольких поколений вошли в экспозицию "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии". Показывают в Музее истории Киева.

На выставке есть картины, фотографии, видео, скульптуры и инсталляции.

Автор: Мария Беляева Отобрали символические произведения за 50 лет, говорит куратор Алессандро Карер. Выставка "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии" показывают в Музее истории Киева.

"Демонстрируем отправные точки искусства за последние 50 лет. Отобрали наиболее символические произведения, — говорит куратор выставки Алессандро Карер. - Начинаем с направления Арте повере, или "бедное искусство", возникшее в Италии в 1960-х. Объединило художников из Рима, Турина, Милана и Генуи. Представители этого направления отрицали богатства сложившейся культуры. Считали, что сокровища культуры больше не представляют ценности, они скомпрометированы и потеряли доверие. Художники хотели освободить творчество от ограничений традиционных форм. Уничтожить дистанцию ​​между повседневностью и искусством. Использовали обрывки газет, мусор, тряпки - все это было действительностью, которая их окружала и которую они хотели выразить. В городе Турине есть отдельный музей "бедного искусства".

В 1970-х в Италии были популярны были видеоинсталляции. На выставке есть видео о любимом для итальянцев футболе. Автор показывает его с необычной стороны, а именно подготовку к игре. В еще одном видео художники стирают границы - нитью на карте сшивают разные страны.

Есть работы, посвященные современным технологиям. Пейзаж в виде ссылки на гугл карту обращает внимание, насколько средства массовой коммуникации изменили наше сознание.

Работы с выставки:

Автор: Мария Беляева В работе Микеланджело Пистолетто копия античной статуи Венеры сделана из бетона и противопоставлена купе старых разноцветных тряпок и хлама. Показывают на выставке "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии" в Музее истории Киева.

"Венера из тряпок", Микеланджело Пистолетто, 1967

Работа начала направление "бедное искусство", которое официально появилось в этом же году. Авторы часто использовали неприглядные вещи во время создания художественных объектов.

Венера - копия античной статуи, сделанная из бетона и противопоставлена ​​купе старых разноцветных тряпок и хлама. Работа построена на контрасте вечной красоты и скоротечной моды. Пистолетто, с одной стороны, критикует общество потребления, а с другой - намекает нам, что в современном мире античный идеал уже не может считаться каким-то единственным источником вдохновения и красоты.

Автор: Мария Беляева Работа Янниса Кунеллиса прославляет Неаполь, состоит из камня с вулкана Везувия и символа Неаполя, кофеварки. Показывают на выставке "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии" в Музее истории Киева.

Без названия, Яннис Кунеллис, 2000

Этот художник - один из самых известных представителей "бедного искусства". Считал, что традиционная живопись связан с репрессивным политическим прошлым. Использовал в работах повседневные вещи и натуральные материалы - дерево, железо, ткань, угля. Большинство произведений подписывал лаконично "Без названия".

Работа прославляет город Неаполь. В ней использован камень, взятый из вулкана Везувий. А также итальянский кофеварка, которая является символом Неаполя.

Автор: Мария Беляева Скульптура Марисы Альбанезе указывает на сочетание силы и хрупкости женской фигуры. Показывают на выставке "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии" в Музее истории Киева.

"Прохождение" Мариса Альбанезе, 2005

Основной темой скульптуры является сочетание силы и хрупкости женской фигуры. Автор посвятила ее женщинам, которые борются. Женская фигура является хрупкая и слабая, соединила ее с сильной прямой осанкой, которая символизирует мужество и шлемом. Несмотря на то, что женщина слаба физически, возможно, она сильнее своей позицией. В сложных жизненных ситуациях может лучше воспринимать и преодолевать вызовы судьбы.

Автор: Мария Беляева Фабио Виале перенес характерные для российского криминального мира татуировки на художественный объект. Показывают на выставке "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии" в Музее истории Киева.

"То, что ваше, будет нашим", Фабио Виале, 2018

Единственный материал, с которым работает Фабио, — каррарского мрамора, добытый в Апеннинах, вблизи Тосканы. Это месторождение со времен Древнего Рима известно белым пластичным камнем высокого качества. Его использовал Микеланджело. Из мрамора Фабио создает иллюзию пенопластовых, резиновых, бумажных и тканевых структур. Например, вырезает листа бумаги. Есть у него и Джоконда, которая кажется вырезанной из пенопласта.

Эта работа родилась в сотрудничестве с писателем Николаем Лилина. На протяжении многих лет он был частью русской мафии и имеет немало соответствующих татуировок на теле. Издал в Италии автобиографический роман "Сибирское воспитание" о том, как рос среди уголовников в Приднестровье. Фабио перенес эти характерные для российского криминального мира элементы на художественный объект. Классический по своей форме кулак означает насилие.

Автор: Мария Беляева Скульптуры людей Паоло Грассини, из тела которых торчат лейки, посвященные отчаянию молодого поколения из периферии. Показывают на выставке "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии" в Музее истории Киева.

"Декентенции", Паоло Грассини, 2011

Скульптуры людей, из тела которых торчат лейки, посвященные отчаяния молодого поколения с периферии. Оригинальное название композиции - Травази, от травазара, что означает разливать, проливать. Таким образом художник рассказывает, как мы контактируем с этим миром. Что-то берем и отдаем, то есть проливаем. Эти скульптуры изображают людей, которые мало общаются между собой, потому возвращены в разные стороны.

Выставка продлится до 25 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возможно, дети уехали в другие города или умерли. Выставка "Не|видимая жизнь" показывает людей, которых большинство не хочет замечать

"Пытались представить современное итальянское искусство за последние 50 лет, его ярких представителей, — говорит посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо. - Как художники, которые являются творческими и инновационными, опираются на корни, достижения предыдущих веков. Произведения показывают многообразие стилей и направлений. Эта выставка продолжит свой путь в разные города и страны. По аналогии древнего Шелкового пути из Европы в Азию. Начали с Киева. Это креативный город, где много людей занимается дизайном. А кроме того исторически находится на пересечении Востока и Запада, сюда с Азии пришли монгольские завоевания. Далее выставка отправится в Анкару. Тбилиси, Ташкент и Пекин. У украинского и итальянского искусства есть много общего. Территория современной Италии много лет была разделена на разные страны. У нас есть тосканское искусство, которое отличатся от венецианского или неаполитанского. Стали единым государством только в 1861 году. А Украина еще моложе. Вижу также большое влияние византийской архитектуры в Киеве, оно есть и у нас. Итальянцы, которые приезжают сюда, всегда приятно поражены, им нравится эстетика вашей столицы.