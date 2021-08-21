Итальянского художника вдохновляет русская мафия

Работы 38 художников нескольких поколений вошли в экспозицию "Шелковый путь. Искусство и современные художники из Италии". Показывают в Музее истории Киева.
На выставке есть картины, фотографии, видео, скульптуры и инсталляции.
"Демонстрируем отправные точки искусства за последние 50 лет. Отобрали наиболее символические произведения, — говорит куратор выставки Алессандро Карер. - Начинаем с направления Арте повере, или "бедное искусство", возникшее в Италии в 1960-х. Объединило художников из Рима, Турина, Милана и Генуи. Представители этого направления отрицали богатства сложившейся культуры. Считали, что сокровища культуры больше не представляют ценности, они скомпрометированы и потеряли доверие. Художники хотели освободить творчество от ограничений традиционных форм. Уничтожить дистанцию между повседневностью и искусством. Использовали обрывки газет, мусор, тряпки - все это было действительностью, которая их окружала и которую они хотели выразить. В городе Турине есть отдельный музей "бедного искусства".
В 1970-х в Италии были популярны были видеоинсталляции. На выставке есть видео о любимом для итальянцев футболе. Автор показывает его с необычной стороны, а именно подготовку к игре. В еще одном видео художники стирают границы - нитью на карте сшивают разные страны.
Есть работы, посвященные современным технологиям. Пейзаж в виде ссылки на гугл карту обращает внимание, насколько средства массовой коммуникации изменили наше сознание.
Работы с выставки:
"Венера из тряпок", Микеланджело Пистолетто, 1967
Работа начала направление "бедное искусство", которое официально появилось в этом же году. Авторы часто использовали неприглядные вещи во время создания художественных объектов.
Венера - копия античной статуи, сделанная из бетона и противопоставлена купе старых разноцветных тряпок и хлама. Работа построена на контрасте вечной красоты и скоротечной моды. Пистолетто, с одной стороны, критикует общество потребления, а с другой - намекает нам, что в современном мире античный идеал уже не может считаться каким-то единственным источником вдохновения и красоты.
Без названия, Яннис Кунеллис, 2000
Этот художник - один из самых известных представителей "бедного искусства". Считал, что традиционная живопись связан с репрессивным политическим прошлым. Использовал в работах повседневные вещи и натуральные материалы - дерево, железо, ткань, угля. Большинство произведений подписывал лаконично "Без названия".
Работа прославляет город Неаполь. В ней использован камень, взятый из вулкана Везувий. А также итальянский кофеварка, которая является символом Неаполя.
"Прохождение" Мариса Альбанезе, 2005
Основной темой скульптуры является сочетание силы и хрупкости женской фигуры. Автор посвятила ее женщинам, которые борются. Женская фигура является хрупкая и слабая, соединила ее с сильной прямой осанкой, которая символизирует мужество и шлемом. Несмотря на то, что женщина слаба физически, возможно, она сильнее своей позицией. В сложных жизненных ситуациях может лучше воспринимать и преодолевать вызовы судьбы.
"То, что ваше, будет нашим", Фабио Виале, 2018
Единственный материал, с которым работает Фабио, — каррарского мрамора, добытый в Апеннинах, вблизи Тосканы. Это месторождение со времен Древнего Рима известно белым пластичным камнем высокого качества. Его использовал Микеланджело. Из мрамора Фабио создает иллюзию пенопластовых, резиновых, бумажных и тканевых структур. Например, вырезает листа бумаги. Есть у него и Джоконда, которая кажется вырезанной из пенопласта.
Эта работа родилась в сотрудничестве с писателем Николаем Лилина. На протяжении многих лет он был частью русской мафии и имеет немало соответствующих татуировок на теле. Издал в Италии автобиографический роман "Сибирское воспитание" о том, как рос среди уголовников в Приднестровье. Фабио перенес эти характерные для российского криминального мира элементы на художественный объект. Классический по своей форме кулак означает насилие.
"Декентенции", Паоло Грассини, 2011
Скульптуры людей, из тела которых торчат лейки, посвященные отчаяния молодого поколения с периферии. Оригинальное название композиции - Травази, от травазара, что означает разливать, проливать. Таким образом художник рассказывает, как мы контактируем с этим миром. Что-то берем и отдаем, то есть проливаем. Эти скульптуры изображают людей, которые мало общаются между собой, потому возвращены в разные стороны.
Выставка продлится до 25 августа.
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"Пытались представить современное итальянское искусство за последние 50 лет, его ярких представителей, — говорит посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо. - Как художники, которые являются творческими и инновационными, опираются на корни, достижения предыдущих веков. Произведения показывают многообразие стилей и направлений. Эта выставка продолжит свой путь в разные города и страны. По аналогии древнего Шелкового пути из Европы в Азию. Начали с Киева. Это креативный город, где много людей занимается дизайном. А кроме того исторически находится на пересечении Востока и Запада, сюда с Азии пришли монгольские завоевания. Далее выставка отправится в Анкару. Тбилиси, Ташкент и Пекин.
У украинского и итальянского искусства есть много общего. Территория современной Италии много лет была разделена на разные страны. У нас есть тосканское искусство, которое отличатся от венецианского или неаполитанского. Стали единым государством только в 1861 году. А Украина еще моложе. Вижу также большое влияние византийской архитектуры в Киеве, оно есть и у нас. Итальянцы, которые приезжают сюда, всегда приятно поражены, им нравится эстетика вашей столицы.
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