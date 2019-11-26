Исторический триллер о Голодоморе глазами журналиста Гарета Джонса показали во Львове

Фото: Ольга Васькив

25 ноября в львовском кинотеатре "Кинопалац" состоялась первая в стране премьера исторического триллера "Цена правды" с участием съемочной группы. Режиссер - лауреат "Золотого глобуса" и номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд.

"Цена правды" - это история британского журналиста Гарета Джонса. В 1933 году он отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить правду о преступлениях сталинского режима. Журналистка Ада Брукс открывает ему глаза на "советскую утопию". Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодоморе, жесткой цензуре, заговорах и репрессии. Его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла. Фильм - совместного производства Польши, Украины и Великобритании. Съемки проходили в Украине, Польше и Шотландии.

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"Есть три причины посмотреть этот фильм. Во-первых - это социальный контекст, в котором мы сегодня существуем, когда вопрос правды и пост-правды является крайне актуальным. Во-вторых, это больная тема страшного геноцида в истории нашего народа, искусственно созданного советской властью. Во-третьих, в этом фильме сыграли мировые звезды - Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард", - говорит маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева.

Львов в который раз становится первым городом для премьеры многих фильмов украинского производства.

"Именно во Львове на украинские фильмы всегда полные залы. Спасибо за замечательный пример, надеемся, что все города также будут демонстрировать такую ​​же большую заинтересованность украинским кино. Этот фильм не только о Голоде, этот фильм о журналистике настоящей, о профессии и личности журналиста в качестве примера, о борьбе против системы и фейков. Его надо видеть", - говорит продюсер фильма Егор Олесов.

Гранд-премьера фильма с участием творческой команды фильма и режиссера фильма Агнешки Холланд пройдет 27 ноября во киевском кинотеатре "Киевская Русь".

Львов стал первым городом, где зрители увидели до премьерный показ исторического фильма "Захар Беркут". По повести Ивана Франко фильм снял режиссер Ахтем Сеитаблаев в сотрудничестве с американским коллегой Джоном Вином. В широкий прокат фильм выходит выходит 10 октября.