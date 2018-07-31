Interpol презентовали новый трек

Автор: facebook.com/interpol Группа Interpol представил новый трек

Американская группа Interpol представила новую песню под названием Number 10.

Композиция войдет в новый альбом группы Marauder, релиз которого запланирован на 24 августа, пишет 112.

Ранее Interpol выпустила клип на песню The Rover, которая также войдет в шестой студийный альбом. Режиссером клипа стал один из постановщиков сериала Нарко Херардо Наранхо.

Группа Interpol играет в жанрах инди-рока и постпанка.

Группа основана в 1997-м. Их тексты посвящены любви и эротике, имеют трагический оттенок. Первый альбом группы Turn on the Bright Lights получил пугающие оценки от мировых музыкальных медиа и вывел Interpol в первый эшелон альтернативных групп.

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Украинский дуэт Yuko выпустил новую композицию Stay Open, которую записал с американским диджеем Diplo и датской певицей MØ. Коллектив стал участником международного проекта, в рамках которого музыканты из разных стран делают собственную версию одной песни.