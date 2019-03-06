Инсайдер рассказал все детали нового трейлера финального сезона "Игры престолов"

HBO выпустил долгожданный трейлер к финальному сезону "Игры престолов".

Трейлер начинается с Арьи, которая, вероятно, пытается скрыться в темноте - ее лицо окровавленное и беспокойное. Арья появится в сражении у Винтерфелла - масштабного поединка между Королем Ночи со своей армией мертвецов и нашими героями на Севере, сообщает Insider.

Арья бежит замком с кинжалом в руке. От чего она бежит? Вероятно, от враждебных сил, но тогда это значит, что армия мертвых в какой-то момент во время битвы пробьет стены Винтерфелла.

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"Разве есть угроза, что идет из рядов живых Вряд ли, но" Игрой престолов "никогда не угадаешь", - пишет издание.

"Я знаю смерть", - говорит Арья, когда в трейлере показывают Серая Давоса.

"У нее много лиц", - продолжает она и мы видим Варис и Лили с маленьким Сэмом на руках у склепах Винтерфелла.

Похоже, что они спрятались в глубинах замка и с ужасом слышат грохот боя.

"Не могу дождаться, чтобы увидеть это", - говорит Арья. На этом моменте в трейлере она уже спокойнее. Вероятно, это сцена перед боем. Как отмечается, "этим" Арья часто называет Короля Ночи.

У нее в руках меч, но это не Игла и не кинжал с валирийськои стали, который появился у нее в 7 сезоне. Это похоже на новое оружие, изготовленное из драконьего стекла, убивает ходоков.

Затем мы движемся дальше на юг к флоту кораблей Еурона Грейджоя. Ранее по сериалу Серсея отправила Еурона в Ессос с миссией - он должен был договориться с легендарными наемниками "Золотыми мечами" о том, чтобы они сражались за серсо.

Похоже, ему это удалось. В этом кадре видно нового персонажа по имени Гарри Стрикленд - он стоит перед своей армией "мечей".

Затем мы слышим Брана Старка, или "трехглазого Ворона", и видим Эдда, Тормунда и Берика - не менее приятно, что они живы.

"Все твои поступки вели тебя сюда. Здесь твое место. Твой дом", - говорит Бран.

Винн, похоже, говорит с Сэмом Тарле. Последний раз, когда мы видели его, Бран помог Сэму собрать воедино правду о родителях Джона Сноу. Вероятно, именно Сэм расскажет Джону правду о его принадлежности к роду Таргариенив.

Интересно также, что Серсея изменила имидж. В последних сезонах она носила траурные черные платья, но теперь она вернулась к бледно-сине-зеленой палитры. Непонятно, что это может означать: ее падение или возвращение к манипулятивной мягкости.

"Я намерен сдержать это обещание", - говорит Джейме кому-то за кадром, похоже, что в стенах Винтерфелла. Ранее он бы точно был там нежелательным гостем, но сейчас "время мелких боев прошло".

В трейлере можно заметить какую-то белую существо. Это дает надежду, что в большой войне появится лютоволк Джона Сноу Призрак, которого уже несколько сезонов не видно.

Ближе к концу мы видим, как Дени и Джон приближаются к двум драконов. Вряд ли это совпадение. Возможно, мечты поклонников сериала сбудутся и Сноу сядет на дракона, который, кстати, назван в честь его настоящего отца.

Последнее, что мы видим: нога лошади мертвецов, приближается к Винтерфелла.

Новый сезон "Игры престолов" будет состоять из шести серий и стартует 14 апреля. По словам режиссера Дэниэла Бретта Вайсса и сценариста Дэвид Бениофф, в нем будет множество эпических битв, которые превзойдут по масштабу легендарную "Битву Бастардо" с девятого эпизода седьмого сезона.