Инсайдер рассказал все детали нового трейлера финального сезона "Игры престолов"

 
Ексклюзивы
1/5
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
Просмотров: 1026
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
1 Просмотров: 396
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Просмотров: 576
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 414
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 540
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3978
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1152
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2259
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2196
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3870
Фото
Все фото
5
6
6
15
2
Показали малоизвестные документы семьи Ивана Франко
Показали малоизвестные документы семьи Ивана Франко
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
Львовская художница показала сказки для взрослых
Львовская художница показала сказки для взрослых
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
В Украине появится первый в Европе арт-поезд
В Украине появится первый в Европе арт-поезд
Видео
Все видео
Инсайдер рассказал все детали нового трейлера финального сезона "Игры престолов"
Инсайдер рассказал все детали нового трейлера финального сезона "Игры престолов"
Вышел украинский трейлер самого страшного хоррора года
Вышел украинский трейлер самого страшного хоррора года
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
Украинские звезды развлекали россиян на "Песне года"
Украинские звезды развлекали россиян на "Песне года"
Все фильмы "Звездных войн" объединили в одно видео
Все фильмы "Звездных войн" объединили в одно видео
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2196
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2664
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 2016
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1458
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4446
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 1125
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
среда, 06 марта 2019 08:01

Инсайдер рассказал все детали нового трейлера финального сезона "Игры престолов"
9

  Комментировать

HBO выпустил долгожданный трейлер к финальному сезону "Игры престолов".

Трейлер начинается с Арьи, которая, вероятно, пытается скрыться в темноте - ее лицо окровавленное и беспокойное. Арья появится в сражении у Винтерфелла - масштабного поединка между Королем Ночи со своей армией мертвецов и нашими героями на Севере, сообщает Insider.

Арья бежит замком с кинжалом в руке. От чего она бежит? Вероятно, от враждебных сил, но тогда это значит, что армия мертвых в какой-то момент во время битвы пробьет стены Винтерфелла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились необычные постеры сериала " Игры престолов"

"Разве есть угроза, что идет из рядов живых Вряд ли, но" Игрой престолов "никогда не угадаешь", - пишет издание.

"Я знаю смерть", - говорит Арья, когда в трейлере показывают Серая Давоса.

"У нее много лиц", - продолжает она и мы видим Варис и Лили с маленьким Сэмом на руках у склепах Винтерфелла.

Похоже, что они спрятались в глубинах замка и с ужасом слышат грохот боя.

"Не могу дождаться, чтобы увидеть это", - говорит Арья. На этом моменте в трейлере она уже спокойнее. Вероятно, это сцена перед боем. Как отмечается, "этим" Арья часто называет Короля Ночи.

У нее в руках меч, но это не Игла и не кинжал с валирийськои стали, который появился у нее в 7 сезоне. Это похоже на новое оружие, изготовленное из драконьего стекла, убивает ходоков.

Затем мы движемся дальше на юг к флоту кораблей Еурона Грейджоя. Ранее по сериалу Серсея отправила Еурона в Ессос с миссией - он должен был договориться с легендарными наемниками "Золотыми мечами" о том, чтобы они сражались за серсо.

Похоже, ему это удалось. В этом кадре видно нового персонажа по имени Гарри Стрикленд - он стоит перед своей армией "мечей".

Затем мы слышим Брана Старка, или "трехглазого Ворона", и видим Эдда, Тормунда и Берика - не менее приятно, что они живы.

"Все твои поступки вели тебя сюда. Здесь твое место. Твой дом", - говорит Бран.

Винн, похоже, говорит с Сэмом Тарле. Последний раз, когда мы видели его, Бран помог Сэму собрать воедино правду о родителях Джона Сноу. Вероятно, именно Сэм расскажет Джону правду о его принадлежности к роду Таргариенив.

Интересно также, что Серсея изменила имидж. В последних сезонах она носила траурные черные платья, но теперь она вернулась к бледно-сине-зеленой палитры. Непонятно, что это может означать: ее падение или возвращение к манипулятивной мягкости.

"Я намерен сдержать это обещание", - говорит Джейме кому-то за кадром, похоже, что в стенах Винтерфелла. Ранее он бы точно был там нежелательным гостем, но сейчас "время мелких боев прошло".

В трейлере можно заметить какую-то белую существо. Это дает надежду, что в большой войне появится лютоволк Джона Сноу Призрак, которого уже несколько сезонов не видно.

Ближе к концу мы видим, как Дени и Джон приближаются к двум драконов. Вряд ли это совпадение. Возможно, мечты поклонников сериала сбудутся и Сноу сядет на дракона, который, кстати, назван в честь его настоящего отца.

Последнее, что мы видим: нога лошади мертвецов, приближается к Винтерфелла.

Новый сезон "Игры престолов" будет состоять из шести серий и стартует 14 апреля. По словам режиссера Дэниэла Бретта Вайсса и сценариста Дэвид Бениофф, в нем будет множество эпических битв, которые превзойдут по масштабу легендарную "Битву Бастардо" с девятого эпизода седьмого сезона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Инсайдер рассказал все детали нового трейлера финального сезона "Игры престолов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 23008
Блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
18
 Просмотров: 22986
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 20463
Трудно узнать: показали невероятное перевоплощение невест
Трудно узнать: показали невероятное перевоплощение невест
11
 Просмотров: 18334
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 18001
Культура
Группа The Prodigy отменила все концерты
Группа The Prodigy отменила все концерты Просмотров: 207
Покажут спектакль о выборах
Покажут спектакль о выборах
 Просмотров: 45
Показали малоизвестные документы семьи Ивана Франко
Показали малоизвестные документы семьи Ивана Франко
5
 Просмотров: 828
"Это большая ошибка" - исполнитель роли Люка Скайуокера высказался о новых эпизодах "Звездных войн"
"Это большая ошибка" - исполнитель роли Люка Скайуокера высказался о новых эпизодах "Звездных войн" Просмотров: 774
Вышел украинский трейлер самого страшного хоррора года
Вышел украинский трейлер самого страшного хоррора года
 1 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
31
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
13
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
5
Разоблачили скрытую агитацию Зеленского
3
Что предусматривает новый языковой закон
Голосов: 303
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua