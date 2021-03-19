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суббота, 20 марта 2021 00:45

"Игра престолов" получит три продолжения

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Снимут три спин-оффы сериала "Игра престолов". Производством снова займется телеканал HBO. Будут называться "9 путешествий", "Блошиный конец" и "10000 кораблей".

"9 путешествий" расскажет о путешествиях Корлиса Велариона на своем корабле "Морская змея" по разным уголкам Вестероса. Его воплотит Стив Туссен. Шоураннер станет сценарист "Готэма" Бруно Хеллер.

Местом действия сериала "Блошиный конец" станет бедный район трущоб Королевской Гавани под названием блошиный Дно. Там скрывалась Арья Старк, когда сбежала из красного замка, там выросли кузнец Джендри, государь Давос Сиворт.

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Сюжет "10000 кораблей" развернется за тысячу лет до событий оригинального сериала. Королева Нимерии после поражения в ройнаро-валирийський войне возглавляет выход своего народа с Ессоса в Дорн, к югу Вестероса. Там вышла замуж за Морса Мартелла.

Автор: Game of Thrones Wiki - Fandom
  По сериалу "Игра престолов" снимут три спин-оффа. Действие одного из них пройдет в Королевской гавани, в самом бедном районе королевства. Там пряталась Арья Старк, когда сбежала из красного замка, выросли кузнец Джендри и сир Давос Сиворт. Шоу будет называться "Блошиный конец".
По сериалу "Игра престолов" снимут три спин-оффа. Действие одного из них пройдет в Королевской гавани, в самом бедном районе королевства. Там пряталась Арья Старк, когда сбежала из красного замка, выросли кузнец Джендри и сир Давос Сиворт. Шоу будет называться "Блошиный конец".

Это не первые проекты продолжение "Игры престолов", параллельно в разработке еще два: "Дом дракона" и "Повесть о Дунк и Эгге". Последнее расскажет о событиях за 90 лет до "Игры престолов". В центре сюжета августа Дункан Высокий и молодой Ейгон V Таргариен. В основу лягут новеллы "Межевой рыцарь", "Верный меч" и "Таинственный рыцарь". "Дом дракона" - о правлении Дома Таргариена за 300 лет до событий оригинальной "Игры престолов", во время гражданской войны, которая получила название "Танец драконов".

"Игра престолов" также может стать анимационным сериалом для взрослой аудитории. Об этом ведет переговоры со сценаристами стриминговий сервис HBO Max. Может принять участие писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняли сагу.

Милла Йовович снимется в экранизации рассказа Джорджа Мартина "В потерянных землях". Написал в 1982-м, за 14 лет до "Игры престолов".

Волшебница Сира Элис стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом отправляется в потерянные земли. Приходится сражаться с демонами и людьми, по сюжету.

Режиссером и сценаристом стал англичанин Пол Уильям Скотт Андерсон. Ранее экранизировал игры Mortal Kombat и Resident Evil. Милла Йовович - его жена. Он снимал ее во всех частях "Обители зла" и "Мушкетерах".

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