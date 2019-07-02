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вторник, 02 июля 2019 19:12

Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
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Состоялся рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Фото: Лидия Тропман
Основательница Дня вышиванки Леся Воронюк
Состоялся рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Состоялся рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Вокалист группы "Нумер 482" Виталий Кириченко

28-29 июня в Измаиле в Одесской области прошел шестой международный фестиваль "Дунайская сечь". За два дня на нем выступило 18 групп и Национальный академический оркестр народных инструментов Украины

Gazeta.ua расскажет, как прошла "Дунайская сечь-2019"

"Я вырос на российском роке. Слушал "Кукрыниксы","Агату Кристи","Аквариум". А в 2014-м как рукой сняло", - говорит длинноволосый парень в черной футболке. С друзьями несут через центральную часть города Измаила 100-метровый флаг Украины. Колонна финиширует у памятника погибшим морякам-дунайцам. Там установлена ​​главная сцена фестиваля. В этом году все выступления происходят на возобновляемой солнечной энергии. Поэтому организаторы называют его энергонезависимым.

Автор: Лидия Тропман
  Президент фестиваля Виктор Куртев и галеристка Эмилия Евдокимова
Президент фестиваля Виктор Куртев и галеристка Эмилия Евдокимова

"Пять лет назад эта территория была за пол шага до Бессарабской народной республики. Ее комендантом должен был стать человек, который сейчас является депутатом Верховной Рады Украины. Благодаря реакции украинских спецслужб за одну ночь эти порывы были подавлены. Такая неприятность стала возможной, потому что до сих пор нет последовательной культурной и образовательной политики. В Бессарабии живут украинцы, русские, гагаузы, болгары. И за все время существования независимости у нас не было языковых или национальных конфликтов. И чтобы все оставалось на своих местах чрезвычайно важно проводить такие мероприятия", - говорит президент фестиваля Виктор Куртев на открытии в Измаильском картинной галереи.

Ее основательница Эмилия Евдокимова помогает приклеить афишу к стеклу. Она оторвалась из-за ветра.

"Когда выходила замуж, то просила у мужа всего одно - создать музей. Он думал, что я успокоюсь", - говорит галеристка, отрезая кусок скотча - "Через 5 лет после свадьбы родила двоих детей. А потом на свой День рождения набрала целый чемодан вина и кефали и поехала к министру культуры СССР Сергею Безклубенко. Стою у кабинета, едва дышу. Вспоминаю совет психолога Дейла Карнеги, что нужно улыбаться. Я стрелец, налетела вихрем. Через 5 минут он предложил должность в министерстве. Я отказалась. Зато получила согласие на открытие галереи".

Автор: Лидия Тропман
  Состоялся рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Состоялся рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019

В маленьком зале под стеклом лежит вышитый герб Украины. Фон красного цвета, а по бокам два зеленых ангела. Его создала 16-летняя медсестра из села Зубков на Львовщине в 1940 году. Вышивку прятала от тогдашней власти семья из соседнего села, а в 2016-м вернула родственникам мастерицы. Выставку к фестивалю подготовила украинская писательница Леся Воронюк.

"Среди экспонатов полотна с украинской символикой. Их заворачивали в целлофан, клали в дубовые сундуки. А потом закапывали в садах и коровниках накануне операции Висла и перед ссылкой в ​​Сибирь. Координаты тайника передавали устно членам семьи и друзьям. Вышивки пролежали под землей фактически до обретения независимости Украины. Были вновь раскопаны потомками их хозяев ", - говорит Воронюк. Одетая в желтую вышиванку с белыми цветами.

Автор: Лидия Тропман
  Основательница Дня вышиванки Леся Воронюк
Основательница Дня вышиванки Леся Воронюк

Около 5-ти литровой бутылки с красным вином на бэкстейдже главной сцены сидит Олесь Таболич, лидер белорусской метал-группы "Знич". Название означает "неугасимый огонь". Показывает видео, как купался в Дунае. О нем через час будет петь со сцены.

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"Проводил белорусско-украинский этнофестиваль"Купальский круг" в Каменце-Подольском в 2014-м. После начала войны сделали его только белорусским. Потому что наше общество разделилось на "вату" и "не ват ". Бабушки сейчас за что угодно, "чтобы не так, как в Украине". Во всех конфликтах Беларусь была посередине. Когда-то Лукашенко Порошенко обещал хотя бы один украинский канал, в противовес десяткам российских. До сих пор не сделал. Россия поглощает наш попсовый пласт музыки. Этническую культуру не трогает, они уже наелись Украиной", - говорит музыкант.

Фронтмен группы TaRuta Евгений Романенко и лидер группы "Нумер 482" Виталий Кириченко спустили до колен джинсы у ресторана "Олимп". Стоят в трусах-боксерах и поют. Празднуют открытие фестиваля.

"Конечно, мы старые бородатые дядьки. Но надо оставаться интересными, держать марку. Поэтому хрень все эти ваши условности", - говорит Кириченко.

Автор: Лидия Тропман
  Вокалист группы "Нумер 482" Виталий Кириченко
Вокалист группы "Нумер 482" Виталий Кириченко

"Я люблю все свои песни до того момента, пока их не начинает петь кто-то другой. Исполнителю трудно донести внутренний духовный мир композиции, если он ничего подобного не переживал. И все же пишу песни другим. В момент записи "Отправила месседж" Могилевской у меня родился сын. Вся работа на студии остановилась, потому что Наташа кричала в трубку мне поздравления. Эта композиция стала для меня знаковой", - говорит певец и композитор Сергей Доценко. Ждет своего выступления на главной сцене. Его задерживают, потому что The Hardkiss отказались выступать, пока с территории за сценой не выгонят всех.

С часовым опозданием группа выступает, но времени для Доценко уже нет. В этот день должен был праздновать на сцене свой юбилей - 55 лет.

"Охранники провели зачистку территории как русские в Сирии, загнали журналистов с другими участниками концерта в резервацию - как американцы индейцев. Дочь возмутилась, удалилась из подписчиков группы в Инстаграм. Зато охранники налили коньячка в знак солидарности. Оказались из местных", - говорит директор агентства "Дель Арте" Ольга Стельмашевская.

Как прошел прошлогодний фестиваль "Дунайская сечь" читайте в материале Gazeta.ua

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